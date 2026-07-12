Ministros seguirán cobrando bonificaciones extra: la brecha con el salario mínimo se agranda

Incluido ya el “histórico” aumento del 5% dispuesto con bombos y platillos por el gobierno de Santiago Peña, el salario mínimo alcanzó los G. 3.044.000, que no es ni la mitad de los G. 6.523.414 que seguirán cobrando ministros y otras autoridades en concepto de bonificación “extra del extra”.

Esto ya que el pasado lunes, la mayoría cartista y sus aliados en la Cámara de Diputados rechazaron el proyecto de ley que, para colmo, pretendía cortar solo por lo que resta del año -ni siquiera de forma definitiva- el cobro de la escandalosa “bonificación por responsabilidad en la administración” para altas autoridades del gobierno.

Y es una bonificación doblemente extra, ya que, por ejemplo, en el caso de los ministros del Ejecutivo, mensualmente cobran el monto de G. 6,5 millones de forma adicional a su salario de G. 22.000.000 y otros G. 4.093.655 en concepto de “gastos de representación”.

Como si no fuese suficientemente ofensivo que todo esto salga del bolsillo del ciudadano que con sus impuestos, mucho más indignante es la asimetría entre un asalariado mínimo, que al mes cobra G. 3.044.000 (sin contar el descuento de aporte jubilatorio del Instituto de Previsión Social), mientras que estos ministros no quieren renunciar siquiera a sus G. 6.5 millones, cobran al mes G. 33.017.069 (más de 10 veces que el salario mínimo).

Monto llegaría a un tercer aguinaldo

Mientras este proyecto de ley condenado a muerte sigue su lento trámite legislativo, los ministros del Ejecutivo siguen cobrando esta “bonificación por responsabilidad” y hasta fin de año, representará un “triple aguinaldo”, es decir, el que por derecho les corresponde y otros G. 78.280.968 aguinaldos adicionales “de arriba”.

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Solo para alcanzar lo que los “manguruyuses” de este gobierno cobran al año mediante este “extra”, un asalariado mínimo debe trabajar más de dos años.

Incluso, solo para alcanzar lo que un ministro de Peña percibe en un solo mes, alguien que cobra sueldo mínimo debe trabajar unos 10 meses.

Ministros que cobran la bonificación extra:

Luis Ramírez, ministro de Educación

María Teresa Barán, ministra de Salud Pública

Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social

Enrique Riera Escudero, ministro del Interior

Óscar Lovera, ministro de Economía

Rubén Ramírez Lezcano, ministro de Relaciones Exteriores

Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas

Rodrigo Nicora, ministro de Justicia

Carlos Giménez, ministro de Agricultura

Mónica Recalde, ministra de Trabajo

Rolando de Barros Barreto, ministro del Ambiente

Walter Emilio Gutiérrez, ministro de la Niñez

Alicia Pomata, ministra de la Mujer

Marco RIquelme, mInistro de Industria

Óscar González, ministro de Defensa Nacional

Juan Carlos Baruja, ministro de Urbanismo.

Bachi podría recuperar su plus de G. 22 millones al mes

Lo más preocupante con el rechazo de este proyecto de ley es que se da vía libre a que el presidente del Congreso, senador cartista Basilio “Bachi” Núñez se restituya su bonificación por responsabilidad, que en su caso era de G. 21.100.950, sin contar su dieta y otros millonarios beneficios, llegando a cobrar G. 63.302.850.

Bachi también cobró esta bonificación por responsabilidad hasta febrero pasado, cuando estalló el escándalo, y se vio forzado a renunciar administrativamente a estos G. 21 millones. Al rechazarse en Diputados el proyecto de ley, tranquilamente podría verse habilitado a reponerse el cobro.

Lejos de una decisión “altruista”, en realidad “Bachi” Núñez se vio forzado a anular el cobro de este beneficio porque justamente el gobierno hablaba entonces de una “economía de guerra”.

De todos modos, sin esos G. 21 millones, siguió cobrando unos G. 42.201.900 (compuestos por G. 32.606.840 de su dieta y otros G. 9.595.060 en concepto de “gastos de representación).

En el caso de Bachi, un asalariado mínimo debería trabajar un año y ocho meses para llegar apenas a lo que cobraba al mes.

Con el rechazo del proyecto de ley “que prohíbe durante el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, a las máximas autoridades de las instituciones que ocupan cargos de conducción política y de conducción superior”, la iniciativa prácticamente se puede considerar muerta, ya que entre ambas cámaras tiene un plazo de 3 meses cada una para tratarla, con lo que ya se llegaría a fin de año, quedando inútil ya que solo aplicaría para este ejercicio fiscal.

Ellos “ya están mejor” a costa de la salud de la gente

Sin el más mínimo decoro ni sensibilidad social, la mayoría cartista rechazó el proyecto de ley que, para colmo, planteaba destinar lo ahorrado en estos pagos extras a altas autoridades a pagar una pequeña parte de la deuda estatal por la compra de medicamentos e insumos.

Es decir, los legisladores priorizaron el beneficio de una “casta” de este gobierno, en detrimento de uno de los sectores más aplazados de este gobierno que es el de Salud, a tal punto que el propio presidente de la ANR y líder de cartismo, Horacio Cartes, le reclamó resultados a Peña cuando fue a rendirle cuentas a la Junta de Gobierno.

Los que votaron a favor de los privilegios y en contra de la gente fueron:

ANR Cartistas

Alejandro Aguilera Arturo Urbieta Avelino Dávalos Benjamín Cantero Bettina Aguilera Carmen Giménez de Ovando César Cerini David Jara Espinoza Diego Candia Edgar Chávez Esteban Samaniego Fabiana Souto Francisco Petersen Germán Solinger Héctor Figueredo Jazmín Narváez Johana Vega Jorge Barressi José Adorno José Rodríguez Leonardo Saiz Liz Acosta María Ida Cattebeke Miguel A. Del Puerto Rocío Abed Rodrigo Gamarra Santiago Benítez Saúl González Virina Villanueva Yamil Esgaib

ANR B (Aliados cartistas)