Meteorología: estos son los tres departamentos bajo alerta de tormenta

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió una actualización de su boletín de alerta a las 21:13 de este sábado 11 de julio. El reporte señala que, aunque las celdas de tormentas persisten sobre la zona de cobertura, muestran una clara tendencia a desplazarse fuera del territorio nacional en el transcurso de las próximas horas.

A pesar de este paulatino alejamiento, los pronosticadores advierten que aún existe probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante lo que resta de la noche.

Zonas bajo alerta y fenómenos esperados

La nueva zona de cobertura se redujo y ahora se concentra exclusivamente en el noreste de ambas regiones (Oriental y Occidental).

Los departamentos y áreas específicas afectadas son:

Este de Concepción

Centro y norte de Amambay

Noreste de Alto Paraguay

En estas localidades se mantiene el riesgo potencial de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

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