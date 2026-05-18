A La Gran 7-30
18 de mayo de 2026 a la - 10:58

AUDIO: Ministro de Justicia celebra traslado exitoso de 361 mujeres al ‘Comple’ de Emboscada

Traslado de reclusas al Comple de Emboscada en el marco de la Operacióni Umbral 2.5.
Operación Umbral 2.5: trasladan al Comple de Emboscada a 361 reclusas de cárceles de todo el país.gentileza