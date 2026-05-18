Filicidio en Lambaré: “no todo abuso sexual en menores deja signos físicos”

El filicidio y posterior suicidio se produjeron ayer de madrugada en un inquilinato del barrio Santa Luisa de la ciudad de Lambaré.

La víctima principal fue un niño de 7 años, quien fue asfixiado con una almohada por su propia madre, una joven de 26 años, quien por su parte después se colgó con una piola.

La mujer dejó una carta en su cuenta de Instagram, en la que explica que tomó la drástica determinación porque supuestamente nunca se investigó a fondo la denuncia que hizo en 2024 sobre el abuso sexual que habría sufrido su hijo, de parte de su propio padre biológico.

“Mi caso nunca se investigó. Nunca se hizo nada. Hoy mi corazón ya no soporta tanto dolor, tanto sufrimiento, y verle sufrir a mi hijo, que no hay un solo día que él no recuerde todo lo que le hacía ese asqueroso”, escribió la desesperada madre.

“Espero que después de mi muerte reciba justicia, pero los muertos no tienen justicia en Paraguay”, posteó la mujer.

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Ese caso estaba a cargo de la fiscala Amelia Hortencia Bernal Jara, de la Unidad 4 de la Fiscalía de Lambaré.

Fiscalía dice que “se descartó violencia física en el niño”

En la mañana de este lunes, la Fiscalía emitió un comunicado sobre el caso del niño asesinado por su mamá.

Dicha denuncia ingresó en fecha 9 de diciembre de 2024, con la intervención de la agente fiscal Laura Romero, quien esa semana interinaba al fiscal Luis Muniagurria. En su denuncia, la madre sindicó a su expareja, padre biológico de la víctima, como la persona que habría abusado del niño. Inmediatamente por disposición fiscal Romero la víctima fue trasladada a la Clínica Forense, donde se descartó violencia física en el niño. No obstante, se prosiguió con la investigación fiscal", señala el boletín oficial.

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“El niño fue atendido en el Centro de Atención a Víctimas, ocasión en que se le realizó una contención psicológica y una primera entrevista, en la cual el niño mencionó otro nombre, pero en forma dubitativa, y no pudiendo precisar fechas ni hechos precisos”, prosigue el texto.

Diligencias realizadas por la Fiscalía de Lambaré

“Durante la intervención, se percibió a la madre angustiada y con una conducta contradictoria, incluso también había señalado al agente policial que intervino en el procedimiento como la persona que habría abusado de su hijo, por lo cual se requirió un estudio psicológico a la madre”, revela el comunicado.

“Al día siguiente de la denuncia, en fecha 10 de diciembre de 2024, la mujer habría intentado saltar frente a un vehículo con su hijo y luego se habría subido a un techo donde amenazaba con lanzarse. Esta situación fue comunicada a la Fiscalía por una vecina de la madre, por lo que la agente fiscal dio intervención a la directora de la Codeni de Lambaré y el niño fue rescatado y entregado a una tía, familiar de la madre. Este hecho se comunicó a la Defensoría de la Niñez de Lambaré, para que realice el seguimiento respectivo con relación al niño y al estado de vulnerabilidad”, acota la información oficial del Ministerio Público.

“La Unidad Penal prosiguió en la indagación del hecho punible de supuesto abuso intentado lograr la comparecencia del niño para una evaluación con la psicóloga del Ministerio Público, lo cual no pudo lograrse debido a las sucesivas ausencias del niño a las entrevistas fijadas. En los días siguientes a la investigación, la tía declaró ante el Ministerio Público que el niño no le había manifestado ser víctima de abuso ni de otro tipo de violencia”, se puede leer en el documento.

“Así, al no confirmarse aún la existencia del hecho punible, pues el examen médico descartó lesiones físicas y descartó signos de violencia sexual, además de la falta de asistencia a las entrevistas para evaluación psicológica, no se han tenido elementos objetivos que lleven a una imputación contra persona alguna”, concluye el comunicado.

No pidieron autopsia, confirma Lemir

Tras la divulgación del comunicado de la Fiscalía, el director de Medicina Legal de la misma institución, Pablo Lemir, confirmó que al menos en esta ocasión no se pidieron autopsias de los cuerpos de la mamá y el niño fallecidos.

Señaló que la que debería haber pedido es la fiscala de la causa, Nora Lisandra Cubilla Alvarenga.

La Policía confirmó que los cuerpos fueron entregados a sus familiares.

Sobre la supuesta violación que habría sufrido el niño, que la Fiscalía descartó en su comunicado, el doctor Lemir advirtió que “el hecho de no encontrar lesiones físicas de abuso sexual en una criatura, niño o niña, no implica la ausencia del hecho”.

Después, fue más categórico al decir que “no todo abuso sexual en menores deja signos físicos, lo que sí quedan siempre son signos psíquicos”.