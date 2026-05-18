Maquila paraguaya crece: estas son las marcas deportivas que ya se producen en Paraguay

Al cierre del primer cuatrimestre de este año, las industrias maquiladoras del país exportaron por un valor de US$ 471 millones y generaron 1.154 nuevos puestos de trabajo, según informó el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

El reporte de la Presidencia del Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME), dependiente del MIC, reveló que los envíos al exterior a través de las industrias maquiladoras alcanzaron US$ 471 millones al cierre del primer cuatrimestre de 2026, registrando un incremento de US$ 83 millones en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Solo en abril: más de US$ 100 millones

Además, solo en abril, las exportaciones maquiladoras alcanzaron US$ 100 millones y superaron las 5.160 operaciones autorizadas, reflejando el sostenido movimiento industrial y comercial del régimen, indicaron desde la cartera industrial.

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A esto se suma la aprobación de 24 nuevos programas de maquila durante abril, con una proyección de inversiones de US$ 57 millones y la generación estimada de 1.154 nuevos puestos de trabajo.

En cuanto a los principales rubros colocados en el mercado internacional hasta abril último, el dinamismo del sector estuvo impulsado principalmente por los rubros de autopartes, productos alimenticios, confecciones y manufacturas de aluminio, que concentraron el 71% de las colocaciones en el exterior del regimen.

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Brasil destino de la maquila paraguaya

Respecto al destino de las manufacturas paraguayas, el 82% de los envíos tuvo como mercado a países del Mercosur, liderados por Brasil. No obstante también, se registraron exportaciones a Países Bajos, Estados Unidos, Chile y otros destinos internacionales.

En ese sentido, el presidente de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil (CCPB), Fabio Fustagno, mencionó que Brasil se consolida no solo como el principal destino de la maquila paraguaya, sino también como origen de inversión extranjera directa en Paraguay, con nuevos proyectos industriales en distintos sectores.

Entre las nuevas inversiones, comentó que figuran las firmas textiles Karsten y Dohler, además de expansiones empresariales vinculadas a la agroindustria y la manufactura.

¿Nike, Adidas y Fila hechos en Paraguay?

Por otro lado, en marzo pasado, el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, visitó la planta donde operará la nueva alianza entre Grupo Texcin (empresa paraguaya) y Grupo Dass (industria brasileña), en Mariano Roque Alonso, que proyecta una inversión de US$ 40 millones y la generación de más de 600 nuevos empleos.

En su momento, Riquelme destacó la llegada de inversionistas brasileños vinculados a importantes marcas internacionales del sector deportivo, propietarios de marcas como Fila y Umbro, además de fabricantes para firmas globales como Nike, ASICS y Champion.

Según informó el titular del MIC, las primeras prendas de Fila ya fueron producidas en Paraguay, lo que fortalece la capacidad de producción y exportación de indumentaria desde el país, destinada inicialmente a abastecer el mercado brasileño. Sin embargo, aseguró que el proyecto también contempla la presencia en el mercado local y la exportación a distintos países de Latinoamérica.

De acuerdo con los datos del sector, la maquila trabaja bajo un régimen impositivo especial que permite la producción en territorio local sin los impuestos que pagan el resto de las industrias (impuesto único de 1%), pero con la salvedad de que los productos y servicios deben ser exportados en su totalidad y no comercializados dentro de nuestras fronteras. No obstante, si la compañía maquiladora desea vender dentro de Paraguay, debe acogerse al regimen impositivo general, con el pago de todos los impuestos que correspondan.

La “revolución industrial paraguaya”

“La revolución industrial en Paraguay es para los paraguayos, pero también damos la bienvenida a los inversionistas e industriales brasileños, argentinos y de cualquier lugar del mundo que quieran desarrollar capacidades en nuestra gente, generar empleo y producir bienes de calidad para el mundo”, afirmó.

Ubicación de las industrias maquiladoras

El informe del MIC además muestra la concentración de las industrias maquiladoras en los principales polos productivos del país. Actualmente, el 92% de las empresas con programas de maquila aprobados se encuentra en Alto Paraná, Central, Capital y Amambay.

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Empleos vinculados

El impacto del régimen se refleja en el mercado laboral. Actualmente, las maquiladoras generan 35.357 empleos directos, lo que representa un aumento interanual de 2.645 puestos de trabajo, constatados en el reporte.

Los sectores de confecciones, autopartes, servicios intangibles, plásticos y químico-farmacéuticos concentran el 72% de los empleos vinculados al régimen, mientras que el 45% de los puestos son ocupados por mujeres.

Asimismo, al cierre del primer cuatrimestre de 2026, la balanza comercial de las industrias maquiladoras se mantiene positiva, ya que las exportaciones superan a las importaciones en un 83%, reflejando la creciente incorporación de valor agregado en la producción nacional.