Clima
18 de mayo de 2026 a la - 05:31

El frío se instala en Paraguay: ¿Cuáles serán las temperaturas al comenzar la semana?

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El inicio de esta semana se ve marcado por un nuevo descenso importante de las temperaturas en Paraguay, con mínimas debajo de los 10 grados en algunas zonas.

Por ABC Color

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados y vientos del sur.

Si bien la mayor parte del país no registraría lluvias o tormentas eléctricas, sí podrían registrarse precipitaciones dispersas en algunas zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental. No se esperan lluvias mañana martes o el miércoles.

La temperatura volvió a bajar en Paraguay. Asunción registraba hoy 13 grados centígrados antes del amanecer y este lunes se anuncian máximas de 17 grados en la capital y en Encarnación, 18 en Ciudad del Este y hasta 18 en el Chaco. Las mínimas anunciadas son de entre 12 y 9 grados.

Los índices serían aún más bajos en los próximos días, con máximas de 19 grados y mínimas de 9 el martes en Asunción y de 8 grados el miércoles.

CiudadTemperatura mínima del lunesTemperatura máxima del lunes

Concepción

12°C

18°C

San Pedro

12°C

18°C

Caacupé

12°C

17°C

Villarrica

12°C

18°C

Coronel Oviedo

11°C

18°C

Caazapá

10°C

18°C

Encarnación

9°C

17°C

San Juan Bautista

10°C

17°C

Paraguarí

12°C

18°C

Ciudad del Este

12°C

18°C

Asunción

12°C

17°C

Pilar

10°C

16°C

Pedro Juan Caballero

10°C

16°C

Salto del Guairá

12°C

19°C

Pozo Colorado

12°C

18°C

Fuerte Olimpo

14°C

18°C

Mariscal Estigarribia

12°C

18°C