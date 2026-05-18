El frío se instala en Paraguay: ¿Cuáles serán las temperaturas al comenzar la semana?

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados y vientos del sur.

Si bien la mayor parte del país no registraría lluvias o tormentas eléctricas, sí podrían registrarse precipitaciones dispersas en algunas zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental. No se esperan lluvias mañana martes o el miércoles.

La temperatura volvió a bajar en Paraguay. Asunción registraba hoy 13 grados centígrados antes del amanecer y este lunes se anuncian máximas de 17 grados en la capital y en Encarnación, 18 en Ciudad del Este y hasta 18 en el Chaco. Las mínimas anunciadas son de entre 12 y 9 grados.

Los índices serían aún más bajos en los próximos días, con máximas de 19 grados y mínimas de 9 el martes en Asunción y de 8 grados el miércoles.