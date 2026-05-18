El frío se instala en Paraguay: ¿Cuáles serán las temperaturas al comenzar la semana?

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados y vientos del sur.
Si bien la mayor parte del país no registraría lluvias o tormentas eléctricas, sí podrían registrarse precipitaciones dispersas en algunas zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental. No se esperan lluvias mañana martes o el miércoles.
La temperatura volvió a bajar en Paraguay. Asunción registraba hoy 13 grados centígrados antes del amanecer y este lunes se anuncian máximas de 17 grados en la capital y en Encarnación, 18 en Ciudad del Este y hasta 18 en el Chaco. Las mínimas anunciadas son de entre 12 y 9 grados.
Los índices serían aún más bajos en los próximos días, con máximas de 19 grados y mínimas de 9 el martes en Asunción y de 8 grados el miércoles.
|Ciudad
|Temperatura mínima del lunes
|Temperatura máxima del lunes
Concepción
12°C
18°C
San Pedro
12°C
18°C
Caacupé
12°C
17°C
Villarrica
12°C
18°C
Coronel Oviedo
11°C
18°C
Caazapá
10°C
18°C
Encarnación
9°C
17°C
San Juan Bautista
10°C
17°C
Paraguarí
12°C
18°C
Ciudad del Este
12°C
18°C
Asunción
12°C
17°C
Pilar
10°C
16°C
Pedro Juan Caballero
10°C
16°C
Salto del Guairá
12°C
19°C
Pozo Colorado
12°C
18°C
Fuerte Olimpo
14°C
18°C
Mariscal Estigarribia
12°C
18°C