Presidencia de Santi Peña dio carnet a “Jimmy” mientras corría campaña sucia

En 1925, el icono del psicoanálisis, Sigmund Freud, afirmaba que “Negar algo en nuestro juicio equivale, en el fondo, a decir: Esto es algo que me gustaría reprimir”.

Días atrás, la serie La Red Desinformante reveló el nombre de Juan Roberto “Jimmy” Villaverde Emategui, señalado como el responsable detrás de Sucia Política y otras páginas usadas para ejecutar ataques contra la prensa y actores críticos, además de difundir propaganda oficialista.

Tanto el presidente de la República, Santiago Peña como Gustavo Villate y Alejandra Duarte Albospino, ministro y viceministra de comunicación del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) respectivamente, niegan que el “militante” -cómo lo consideran-, tenga un vínculo formal con el Gobierno.

Sin embargo, documentos filtrados desmienten tales afirmaciones y ponen en la mira a los funcionarios públicos en el caso con causas abiertas en la justicia.

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Jimmy era del Staff

A mediados de julio de 2025, Guillermo Grance, director general de información presidencial, ordenó la impresión de 12 credenciales para funcionarios de la Dirección a su cargo. Según fuentes, esto se realizó con la finalidad de facilitar los reiterados accesos del equipo a Mburuvicha Róga, la residencia presidencial.

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Todos los carnets tienen impreso Dirección General de Información Presidencial y al pie, el logotipo oficial con la inscripción “Presidencia de la República del Paraguay”.

La gestión respondía a los cambios surgidos con la asunción de Grance, el fallecimiento del fotógrafo presidencial Víctor Chávez y la salida de otros perfiles.

En las fechas mencionadas y contradiciendo lo dicho desde el Gobierno, Presidencia imprimió una de las credenciales a Juan Roberto “Jimmy” Villaverde, bajo el título de “Comunicación Digital” y con una fotografía con igual estilo institucional a las otras.

Esta gestión coincidió con el periodo de mayor despliegue de anuncios pagos para desprestigiar a actores críticos al gobierno.

Presidencia también imprimió los carnets de varios fotógrafos, audiovisualistas y choferes del equipo.

Al igual que Villaverde, Florencia Vallejos y María Angélica Finestra, jefa de prensa y coordinadora de relaciones públicas, no aparecen en planillas públicas. Tampoco los audiovisualistas Juan Carlos Páez y Fernando Benítez.

Sin embargo, otros como Alberto Vargas y Hugo Jiménez, aparecen contratados por la Entidad Binacional Yacyretá. En el caso de Stiven Meza, aparece como funcionario de presidencia y desde mayo de 2025, con un salario adicional desde la Itaipú Binacional.

Ya se conocían

El 24 de febrero de 2025, pocos meses antes, Villaverde participó en un acto oficial del Gobierno. Incluso, en una transmisión de Paraguay TV, se lo visualizó con la directora de comunicación, Alejandra Viola.

El acto ocurrió en Coronel Oviedo, de donde es oriundo “Jimmy” y su agencia, y tuvo la presencia de Santiago Peña y Pedro Alliana, a los que se los puede ver en los videos publicados.

Guillermo Grance confirmó a ABC que Villaverde “ingresaba para asistir a conferencias” en Mburuvicha Róga. Sin embargo, insistió en que no trabaja para Presidencia y es solo un militante.

Intentamos obtener la versión de Viola, llamando y mensajeando a su línea telefónica con terminación 862, sin obtener retorno.