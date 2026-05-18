Accidente en Médicos del Chaco: perdió el control tras reventarse un neumático

El accidente de tránsito se registró alrededor de las 05:30 de este lunes sobre la avenida Médicos del Chaco casi Haydee Santamaría, en Asunción. El conductor fue identificado como Arnaldo Andrés Díaz Rolón, de 22 años, quien fue auxiliado y posteriormente trasladado al Hospital de Trauma.

De forma preliminar, los intervinientes indicaron que el joven aparentemente no presentaba lesiones de gravedad. Sin embargo, fue derivado a dicho centro médico para una evaluación más detallada y descartar complicaciones derivadas del fuerte impacto.

De acuerdo con datos preliminares brindados por intervinientes, el joven se dirigía hacia la ciudad de Fernando de la Mora, específicamente a su lugar de trabajo, cuando ocurrió el percance vial.

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Neumático habría estallado

Según el reporte policial, al alcanzar una pendiente, el vehículo habría sufrido el aparente estallido de uno de los neumáticos, situación que hizo que el conductor perdiera el control de la camioneta.

En un intento por maniobrar el rodado, terminó impactando contra un árbol situado en el paseo central. La fuerza del choque fue tal que el árbol cayó completamente sobre la vía, mientras que la camioneta acabó volcada.

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El oficial ayudante Alfredo González, de la Comisaría Séptima Metropolitana, señaló que al momento de la llegada de los agentes el conductor se encontraba lúcido. Un vecino de la zona había alertado sobre el hecho mediante una llamada al sistema 911.

El procedimiento quedó a cargo de agentes de la Comisaría Séptima Metropolitana.