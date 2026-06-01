A La Gran 7-30
01 de junio de 2026 a la - 13:01

AUDIO: Copiloto del jet que cayó con droga fue liberado y piloto ya salió del país

El director de Seguridad del aeropuerto Silvio Pettirossi, Gustavo Sandoval (con chaleco); la fiscala de Narcotráfico de Asunción, Ingrid Cubilla (con un poncho), y un agente especial de la Senad (campera de la institución) en el lugar de la incautación de marihuana premium.
El director de Seguridad del aeropuerto Silvio Pettirossi, Gustavo Sandoval (con chaleco); la fiscala de Narcotráfico de Asunción, Ingrid Cubilla (con un poncho), y un agente especial de la Senad (campera de la institución) en el lugar de la incautación de marihuana premium.