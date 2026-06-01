Copiloto del jet que cayó con droga fue liberado y copiloto ya salió del país

El piloto del jet que transportaba la gran carga de “marihuana premium”, Keith Siilats (47), salió del país el mismo día en el que llegó al país, abordando un vuelo comercial, según lo confirmó el ministro Jalil Rachid.

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Por su parte, la Fiscalía determinó que sea liberado el copiloto Jabari Stephen Brown (21), quien se convirtió en una figura viral luego de ganar un concurso organizado por el famoso youtuber norteamericano MrBeast.

En aquella competencia, que reunió a decenas de pilotos experimentados de todo el mundo, Jabari se impuso ante los demás y se llevó como premio principal un avión ejecutivo valuado en millones de dólares.

“Seguramente (los fiscales) consideraron que no tuvieron participación ni conocimiento de la carga”, opinó Rachid. No obstante, acotó que es el Ministerio Público el que debe explicar los motivos.

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Droga costosa iba a ir a Brasil

Por otra parte, detalló que los 261 kilos de marihuana premium, o “hachis” salieron de Miami, donde su consumo recreativo es legal.

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El avión privado hizo escala en Panamá y su destino final era Paraguay. Sin embargo -añadió- la droga probablemente iba a ser trasladada desde nuestro país hasta Brasil, donde se da un gran consumo de este tipo de droga.

El ministro antidrogas detalló que de acuerdo a la Policía Federal del Brasil, cada kilo de hachis cuesta entre 10.000 y 14.000 dólares. Es decir, el valor total de la carga fue de casi o más de tres millones de dólares, dependiendo de en qué zona del vecino país iba a ser vendida.

“El destino final de este tipo de droga no es Paraguay, por su costo, es muy elevado. El rédito económico se saca en Brasil”, destacó.

Tres imputados y detenidos

Por este caso, quedaron detenidos todos los pasajeros del jet: Troy Anthony Vasquez, de 42 años, quien alquiló el avión; David Thomas Wise, de 57 años, y Marisol Rivas, de 39 años, todos también de Estados Unidos.

La fiscala de Narcotráfico de Asunción Ingrid Gisselle Cubilla Villamayor imputó a estos tres últimos citados por tráfico internacional y por tenencia sin autorización, hechos contemplados en los artículos 21 y 27 de la Ley 1.340 de Drogas, respectivamente. Todos tienen prisión preventiva.

¿Qué pasará con el jet?

El ministro antidrogas confirmó que inicialmente el avión utilizado para el traslado de la droga quedó decomisado por ser el móvil utilizado para el narcotráfico. No obstante, ahora la Fiscalía debe solicitar las medidas cautelares y el Juzgado será el que determine si pasa a ser administrada por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

Posteriormente, la Senabico deberá determinar si la aeronave es subastada o destinada a otro fin. “Pero este no es un avión cualquiera, es un jet carísimo”, destacó en ABC Cardinal.