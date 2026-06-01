Es oficial: ¡La lista de convocados de Paraguay para el Mundial 2026!

La selección de Paraguay oficializó hoy la lista de 26 convocados para disputar el Mundial 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro está lista para el regreso a la Copa del Mundo: el viernes, la despedida del pueblo paraguayo en un amistoso ante Nicaragua en el Defensores del Chaco (19:15). Al día siguiente, viaje a Norteamérica para esperar el debut: 12 de junio, a las 22:00, vs. Estados Unidos.

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El seleccionador de 63 años, que finaliza contrato con el combinado nacional después del certamen, eligió a solo 3 futbolistas de la Primera División de Paraguay. El resto milita en el extranjero: 6 jugadores son de Argentina, incluyendo el regreso de Matías Galarza a River Plate; 7 de Brasil; 3 de Estados Unidos; 3 de Inglaterra; 1 de Francia; 1 de Italia; 1 de Rusia; y 1 de Emiratos Árabes Unidos.

Alfaro trabaja en el Centro de Alto Rendimiento (CARDE) de Ypané con 25 de los 26 citados: este lunes, el DT tiene la nómina completa con la llegada de Isidro Pitta, quien fue el último llamado por la duda que el argentino mantuvo hasta la víspera entre el delantero del RB Bragantino, Ángel Romero de Boca Juniors y los mediocampistas Mathías Villasanti de Gremio y Lucas Romero de Universidad de Chile.

Mundial 2026: ¿Quiénes son los convocados por Gustavo Alfaro?

Arqueros

Orlando Gill

Roberto Jr. Fernández

Gastón Olveira

Defensores

Juan José Cáceres

José Canale

Fabián Balbuena

Omar Alderete

Gustavo Gómez

Alexandro Maidana

Junior Alonso

Gustavo Velázquez

Mediocampistas

Braian Ojeda

Damián Bobadilla

Andrés Cubas

Diego Gómez Gómez

Alejandro Romero Gamarra

Mauricio Prado

Matías Galarza

Ramón Sosa

Gustavo Caballero

Delanteros

Miguel Almirón

Gabriel Ávalos

Isidro Pitta

Álex Arce

Julio Enciso

Antonio Sanabria

El vídeo de la selección para anunciar a los convocados

Mundial 2026: Los convocados de la selección de Paraguay