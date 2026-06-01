Persecución y captura de ‘La Vaca’: así fue el fatal incidente, según la Policía

Ayer, domingo, un notorio ladrón y presunto homicida identificado como José Gabriel Leguizamón, alias ‘La Vaca’ - quien tenía 17 órdenes de detención - fue capturado por agentes de la Policía Nacional en Lambaré, luego de una peligrosa persecución con disparos que comenzó en Asunción y atravesó la avenida Costanera Sur mientras se desarrollaba ahí una corrida.

El incidente dejó una víctima fatal: una mujer que acompañaba a Leguizamón en su automóvil, identificada como Guadalupe Yamile Simón Pérez, quien falleció a consecuencia de un disparo de arma de fuego.

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el subcomisario Blas Espínola, subjefe de la Comisaría 2 de Asunción - en cuya jurisdicción comenzó la persecución - hizo un relato de los hechos, según los reporta la Policía.

Persecución en la Costanera Sur

Según comentó el subcomisario Espínola, Leguizamón y su acompañante circulaban sobre la avenida Colón e ingresó a la Costanera Sur, que estaba cerrada al tránsito desde su primera rotonda debido a que estaba en curso una corrida organizada por la Asociación Paraguaya de Enfermería.

Lea más: Murió la mujer que acompañaba a “La Vaca” tras persecución en la Costanera

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la rotonda, agentes de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción intentaron hacer que el vehículo de Leguizamón detuviera la marcha, pero este aceleró y cruzó el punto de cierre, momento en que comenzó a ser perseguido por una patrullera de la Comisaría 2.

Imágenes capturadas por un dron de los organizadores de la corrida muestran al vehículo de Leguizamón abriéndose paso a alta velocidad entre los participantes de la corrida, algunos de los cuales apenas logran apartarse de su camino. Ninguno de los corredores resultó herido.

Policía “escuchó un disparo”

En un momento de la persecución, una patrullera logró interceptar al rodado de Leguizamón y hacer que se detenga, pero este volvió a ponerse en marcha cuando los agentes intentaron abrir una puerta del vehículo y continuó su huida, golpeando una patrullera en el proceso.

Leguizamón salió de la Costanera Sur a la avenida Juan Domingo Perón e ingresó a Lambaré. Agentes del Grupo Lince de la Policía se sumaron a la persecución y, en un momento dado, “la camioneta impacta contra una de las motos” de Lince, dijo el subcomisario.

Video: Así fue la fatal persecución de “La Vaca” entre corredores en plena Costanera

Según el jefe policial, uno de los agentes Lince “escucha un disparo” e intenta “neutralizar” el vehículo disparando contra sus ruedas.

No hallaron un arma dentro del vehículo de Leguizamón

Con sus cubiertas dañadas, el vehículo de Leguizamón siguió avanzando hasta las inmediaciones del Cementerio de Lambaré, donde finalmente los agentes pudieron detener al sospechoso.

La mujer que lo acompañaba fue trasladada a un hospital, donde se constató su deceso a consecuencia de una herida de bala en el tórax.

Agentes de Criminalística de la Policía realizaron una inspección del interior del vehículo, pero no hallaron un arma de fuego en su interior, dijo el subcomisario.

En horas de la noche del domingo, personas desconocidas intentaron incendiar el vehículo de Leguizamón, que había sido trasladado a la Comisaría 2 de Asunción. El rodado solo sufrió daños parciales.

Casi 20 órdenes de captura

José Gabriel Leguizamón tenía 17 órdenes de captura a nivel nacional y una internacional, emitida en Bolivia. Era buscado por numerosos hechos de robo y un caso de homicidio, ocurrido en febrero de este año en Asunción.

El subcomisario Espínola comentó que Leguizamón ya había sido perseguido por la Policía el pasado sábado por la noche, pero logró eludir a los uniformados.

Lea más: Intentan incendiar vehículo incautado a “La Vaca” frente a una comisaría

Luego de su detención, Leguizamón fue remitido a la sede del Departamento Judicial de la Policía, donde sigue recluido a disposición del Ministerio Público.