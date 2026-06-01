El emotivo mensaje de Ana Victoria Schaerer a semanas de la muerte de su hijo

Ana Victoria Schaerer está pasando por un momento muy triste, hace solo semanas murió su hijo mayor Pablo Alejandro Arregui Schaerer. La Miss Paraguay 1989 utilizó sus redes sociales para publicar un conmovedor mensaje tras la partida de su querido Pablito.

“Querida familia y amigos. Quiero disculparme por contestar recién ahora tantos mensajes que con tanto cariño nos han acompañado. La verdad es que no tenia las fuerzas suficientes para leerlos y contestar las llamadas, pues implican emocionarme mucho y aceptar lo que con mi dimensión humana me cuesta asimilar”, comenzó escribiendo Ana Victoria Schaerer en su cuentas de Instagram.

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“Sabemos que tenemos que seguir adelante y de la manera que Pablo nos enseñó a vivir... con amor y alegría desde el alma, sencillo, auténtico, puro, espontáneo, original... Adoraba cantar y bailar, transmitía con intensidad sus bellos sentimientos y emociones”, expresó Ana Victoria Schaerer al tiempo de asegurar: “Sin lugar a dudas, es un ángel que Dios nos prestó y que ahora volvió al cielo (como me lo dijo una amiga), y es la única explicación que la siento como verdadera en mi corazón”.

Ana Victoria: “Ni la muerte nos va a separar”

Mamá Ana Victoria Schaerer además destacó: “De bebé le susurraba al oido que nunca lo iba a abandonar, que solo la muerte nos podía separar, pero hoy, no sólo yo, sino su papá y sus hermanos le susurramos al cielo desde donde hoy nos escucha, que ni la muerte nos va a separar... porque vivirá eternamente en nosotros compartiendo como siempre cada instante de nuestras vidas”.

Y al finalizar el texto de Ana Victoria Schaerer se puede leer: “Gracias a todos por tanto amor para Pablo y para nosotros, su familia, que tuvimos el honor, el privilegio y la bendición de tenerlo. Perdón por no corresponder en tiempo y forma, porque ocurre justamente esto… me emociono y no puedo… es demasiado dolor… pues en nuestra dimensión humana, perder a un hijo simplemente no tiene nombre… ¡Gracias a todos!“.