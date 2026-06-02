A La Gran 7-30
02 de junio de 2026 a la - 13:59

AUDIO: EBY: ¿cuánto tiempo más podrán operar las turbinas de Yacyretá?

La EBY subsidió al sistema argentino al definir tarifa por debajo de su costo, desde 1994 hasta hoy, sin pagar al Paraguay compensación por territorio inundado.
La EBY subsidió al sistema argentino al definir tarifa por debajo de su costo, desde 1994 hasta hoy, sin pagar al Paraguay compensación por territorio inundado.Gentileza