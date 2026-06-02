Presidente del IPS dice que aumentó la recaudación y ya no hay camillas en los pasillos

El presidente del IPS hoy en conferencia de prensa se mostró más optimista que durante las anteriores intervenciones. Si bien insistió en que la institución “está mal económicamente, está en terapia intensiva”, acotó que eso no significa que no pueda ser recuperada.

Resaltó que hoy está más “esperanzado” en avanzar pronto en una de las necesidades más urgentes, que es la de reponer medicamentos e insumos faltantes. No habló sobre el pedido de la declaración de emergencia planteado por asegurados ayer.

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“La reunión fue muy positiva. Un problema acuciante es el área de adquisición de medicamentos. Estamos muy esperanzados y creo que vamos a avanzar muchísimo en las próximas semanas y los medicamentos, prontamente, van a estar en las vitrinas de todas las farmacias de todos los hospitales”, declaró.

Sin pasillos llenos, afirma

Aseguró además que la recaudación de la previsional aumentó en un 60% en el último mes y que esa es la prueba de que la ciudadanía le está depositando su confianza. “Cuando la gente cree, apoya; cuando la gente cree, ayuda”, declaró el doctor Fretes.

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El presidente del IPS resaltó además que hoy ya se tienen nuevamente en funcionamiento los equipos de hemodinamia, una de sus mayores preocupaciones. Además, celebró los avances en el marco del “Hospital Virtual”.

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Así también, incluso aseveró que “ya no hay camillas en los pasillos”, aunque admitió que todavía faltan solucionar problemas sobre todo en traumatología y cirugía general.

En ese sentido, sostuvo que trabajan para organizar campañas de maratón de cirugías en las cabeceras departamentales para disminuir las listas de esperas.

“Lo prioritario es cumplir con la misión que nos encomendó el Presidente. Tengo que honrar su confianza. No hemos encontrado ningún tipo de obstáculo que haya sido tan importante como para que nosotros nos detengamos”, sostuvo en otro momento.

Colaboran con Fiscalía

En cuanto a la posibilidad de denunciar irregularidades, insistió en que todavía deben reunir todas las evidencias probatorias.

Además, insistió en que ahora busca trabajar de acuerdo a las prioridades.

Garantizó que van a trabajar para colaborar con la Fiscalía para que se castigue a quienes cometieron irregularidades.