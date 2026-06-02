Junta Municipal elige a Pedro Acuña como nuevo intendente de Ciudad del Este

La designación se produjo varios meses antes del plazo máximo establecido por la legislación electoral para que un intendente en funciones pueda postularse nuevamente al cargo.

Fue electo por mayoria con votos de la bancada de Yo Creo, Valeria Fabiana Romero Escobar, Óscar González Brizuela, Sebastián Martínez Insfrán, Pedro Acuña Ferreira, Víctor Torales Esquivel y Alison Anisimoff de Agüero. Además, votaron por Acuña dos colorados uno de ellos candidato colorado a intendente por la disidencia Richard Alfonso y el otro candidato a concejal colorado Federico González.

Pereira Mujica había asumido la administración municipal el 18 de octubre pasado, luego de resultar ganador de las elecciones extraordinarias convocadas tras la destitución del entonces intendente Miguel Prieto. El ahora jefe comunal convocó a una conferencia de prensa para oficializar su renuncia y realizar el traspaso de mando a Acuña.

El nuevo intendente forma parte del entorno político más cercano de Miguel Prieto y actualmente integra la bancada del movimiento Yo Creo en la Junta Municipal.

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Sin embargo, es una de las figuras más cuestionadas de Yo Creo. En 2021, una serie de audios divulgados públicamente le salpicaron en una investigación relacionada con un supuesto esquema de desvío de más de G. 1.500 millones en la licitación de las obras de la Costanera Ñande Renda de Ciudad del Este.