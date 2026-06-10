A La Gran 7-30
10 de junio de 2026 a la - 13:07

AUDIO: Concepción: comisario relata cómo abatió al hombre que tenía de rehén a una mujer

Camioneta policial en primer plano con distintivos, personas en el fondo, un día nublado que agrega tensión a la escena.
Aldo Rojas