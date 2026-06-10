A La Gran 7-30
10 de junio de 2026 a la - 13:21

AUDIO: Proyecto de ley de seguros: advierten sobre “retroceso” por equiparar fianza y seguro

Fachada de la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros (APCS):.
Fachada de la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros (APCS):.Gentileza