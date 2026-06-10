A La Gran 7-30
10 de junio de 2026 a la - 13:10

AUDIO: Unos 600 paraguayos viajan esta noche a EE.UU. para alentar a la Albirroja

Dos aviones Boeing 767 blancos en un aeropuerto con cielo nublado y pavimento húmedo, sin personas visibles.
Dos aeronaves esperan en el aeropuerto Silvio Pettirossi para transportar a 600 hinchas paraguayos al Mundial.Gentileza