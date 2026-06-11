A La Gran 7-30
11 de junio de 2026 a la - 12:28

AUDIO: Purahéi Soul en el Mundial: “Estamos ensayando cada nota, cada pronunciación del himno”

Los Purahéi Soul también dicen presente en el Ñande Festi.
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