Clima
11 de junio de 2026 a la - 05:28

Clima en Paraguay: siguen las lluvias y tormentas, ¿pero hasta cuándo?

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FERNANDO ROMERO

Este jueves ya registraba precipitaciones desde antes del amanecer en varias zonas y se espera que las lluvias y tormentas eléctricas continúen, aunque los próximos días podrían traer un cambio en el tiempo.

Por ABC Color

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Se espera que las precipitaciones continúen mañana, viernes, en gran parte del país, aunque las tormentas estarían limitadas mañana a algunas zonas del este del país.

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El sábado las condiciones del tiempo se normalizarían en gran parte de Paraguay, incluyendo a la capital, pero aún podrían producirse lluvias y tormentas en el Chaco y en el norte de la Región Oriental.

Jornadas frescas

El ambiente se mantiene fresco y hoy las temperaturas máximas en Paraguay alcanzarían 20 grados centígrados en Asunción, 21 en Ciudad del Este, 19 en Encarnación y hasta 26 en el Chaco.

CiudadTemperatura mínima del juevesTemperatura máxima del jueves

Concepción

18°C

22°C

San Pedro

17°C

22°C

Caacupé

15°C

21°C

Villarrica

16°C

21°C

Coronel Oviedo

17°C

21°C

Caazapá

16°C

21°C

Encarnación

15°C

19°C

San Juan Bautista

15°C

18°C

Paraguarí

15°C

21°C

Ciudad del Este

17°C

21°C

Asunción

15°C

20°C

Pilar

14°C

17°C

Pedro Juan Caballero

17°C

23°C

Salto del Guairá

17°C

21ºC

Pozo Colorado

16°C

20°C

Fuerte Olimpo

19°C

26°C

Mariscal Estigarribia

16°C

21°C

No se esperan cambios importantes de la temperatura durante los próximos días.