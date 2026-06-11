Clima en Paraguay: siguen las lluvias y tormentas, ¿pero hasta cuándo?

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Se espera que las precipitaciones continúen mañana, viernes, en gran parte del país, aunque las tormentas estarían limitadas mañana a algunas zonas del este del país.

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El sábado las condiciones del tiempo se normalizarían en gran parte de Paraguay, incluyendo a la capital, pero aún podrían producirse lluvias y tormentas en el Chaco y en el norte de la Región Oriental.

Jornadas frescas

El ambiente se mantiene fresco y hoy las temperaturas máximas en Paraguay alcanzarían 20 grados centígrados en Asunción, 21 en Ciudad del Este, 19 en Encarnación y hasta 26 en el Chaco.

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Ciudad Temperatura mínima del jueves Temperatura máxima del jueves Concepción 18°C 22°C San Pedro 17°C 22°C Caacupé 15°C 21°C Villarrica 16°C 21°C Coronel Oviedo 17°C 21°C Caazapá 16°C 21°C Encarnación 15°C 19°C San Juan Bautista 15°C 18°C Paraguarí 15°C 21°C Ciudad del Este 17°C 21°C Asunción 15°C 20°C Pilar 14°C 17°C Pedro Juan Caballero 17°C 23°C Salto del Guairá 17°C 21ºC Pozo Colorado 16°C 20°C Fuerte Olimpo 19°C 26°C Mariscal Estigarribia 16°C 21°C

No se esperan cambios importantes de la temperatura durante los próximos días.