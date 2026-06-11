Clima en Paraguay: siguen las lluvias y tormentas, ¿pero hasta cuándo?

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Se espera que las precipitaciones continúen mañana, viernes, en gran parte del país, aunque las tormentas estarían limitadas mañana a algunas zonas del este del país.
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El sábado las condiciones del tiempo se normalizarían en gran parte de Paraguay, incluyendo a la capital, pero aún podrían producirse lluvias y tormentas en el Chaco y en el norte de la Región Oriental.
Jornadas frescas
El ambiente se mantiene fresco y hoy las temperaturas máximas en Paraguay alcanzarían 20 grados centígrados en Asunción, 21 en Ciudad del Este, 19 en Encarnación y hasta 26 en el Chaco.
|Ciudad
|Temperatura mínima del jueves
|Temperatura máxima del jueves
Concepción
18°C
22°C
San Pedro
17°C
22°C
Caacupé
15°C
21°C
Villarrica
16°C
21°C
Coronel Oviedo
17°C
21°C
Caazapá
16°C
21°C
Encarnación
15°C
19°C
San Juan Bautista
15°C
18°C
Paraguarí
15°C
21°C
Ciudad del Este
17°C
21°C
Asunción
15°C
20°C
Pilar
14°C
17°C
Pedro Juan Caballero
17°C
23°C
Salto del Guairá
17°C
21ºC
Pozo Colorado
16°C
20°C
Fuerte Olimpo
19°C
26°C
Mariscal Estigarribia
16°C
21°C
No se esperan cambios importantes de la temperatura durante los próximos días.