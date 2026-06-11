Cae presunta traficante de drogas que utilizaba imagen de influencer

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó sobre la detención de una mujer de 24 años durante un allanamiento realizado en el barrio San Juan de Asunción.

Con la detención de la joven, fue desarticulado un supuesto punto de distribución de drogas que operaba en una zona afectada por el consumo y el microtráfico.

De acuerdo con la Senad, agentes especiales de la Dirección de Operaciones Urbanas llevaron a cabo el allanamiento que culminó con la detención de Mónica Dahiana Bóveda Báez (24).

Utilizaba redes sociales para la venta de drogas

Según la institución, la mujer mantenía una activa presencia en redes sociales, donde proyectaba una imagen vinculada al estilo de vida de las influencers digitales.

Sin embargo, las investigaciones permitieron detectar que también utilizaba esas plataformas para promocionar y concretar la venta de drogas.

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Incautan marihuana, cocaína, armas y dinero en efectivo

Durante el operativo, los agentes retiraron de circulación 261,6 gramos de marihuana, 23,7 gramos de pasta base de cocaína y 6 gramos de clorhidrato de cocaína.

Además, fueron incautados dinero en efectivo, teléfonos celulares, armas y municiones, según el reporte oficial.

La Senad indicó que la cantidad de pasta base de cocaína decomisada equivale a un potencial aproximado de 165 dosis.

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Asimismo, informó que en el lugar fueron encontrados varios menores de edad que aparentemente acudieron para adquirir y consumir estupefacientes. Los mismos fueron puestos a disposición de sus padres, familiares o tutores.