Hombres armados interceptan a empresario chino en Luque y la Policía analiza varias hipótesis

La Policía Nacional investiga un confuso hecho ocurrido en la ciudad de Luque, donde un ciudadano chino identificado como Jin Xiaodi, de 43 años, fue interceptado por hombres armados que aparentemente intentaron llevárselo por la fuerza.

El episodio se registró en el barrio Loma Merlo y movilizó a agentes de Criminalística e Investigaciones, que ahora buscan determinar si se trató de un intento de secuestro, un asalto frustrado o un ajuste de cuentas vinculado a los antecedentes de la víctima.

Según los datos preliminares, el extranjero se desplazaba en una camioneta Toyota Land Cruiser cuando fue cerrado por otro vehículo del que descendieron varios hombres armados.

Un llamado al 911 alertó sobre el ataque

El comisario Gustavo Paiva, jefe de la Comisaría 3ª de Luque, explicó que la Policía tomó conocimiento del caso a través de una llamada al Sistema 911.

Un testigo reportó que cuatro personas a bordo de una camioneta gris tipo SUV interceptaron el vehículo de alta gama en el que circulaba Xiaodi.

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De acuerdo con el relato recibido por los intervinientes, al menos dos de los sospechosos portaban armas largas.

“Presumiblemente hubo un forcejeo y el ciudadano oriental recibió una herida cortante en la cabeza”, indicó Paiva.

Tras el incidente, los atacantes abandonaron el lugar y posteriormente dejaron a la víctima en inmediaciones de la cancha del Club Guaraní de Luque, en la zona de Maka’i.

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No robaron celulares ni pertenencias

Uno de los aspectos que más llama la atención de los investigadores es que los supuestos atacantes no se llevaron objetos de valor que permanecían dentro de la camioneta.

Según la Policía, en el habitáculo fueron hallados dos teléfonos celulares de alta gama y otras pertenencias personales que no fueron sustraídas.

“Si era para robo, se hubieran llevado los celulares o intentado acceder a las cuentas bancarias”, razonó el comisario.

La propia víctima habría manifestado a los investigadores que los hombres no le exigieron dinero ni bienes, sino que intentaron trasladarlo contra su voluntad.

Ese detalle fortalece la hipótesis de que el objetivo principal era la persona y no los objetos que transportaba.

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Antecedentes generan interrogantes

La investigación adquiere una dimensión adicional debido al historial judicial de Jin Xiaodi.

El ciudadano chino fue detenido semanas atrás por agentes del Departamento de Control de Automotores cuando circulaba en una lujosa Toyota Land Cruiser modelo 2024 con documentación presuntamente irregular.

En aquel procedimiento, el extranjero se identificó inicialmente con una cédula paraguaya a nombre de Eason Tay Jin, supuesto ciudadano filipino de 39 años. Sin embargo, los investigadores confirmaron posteriormente que se trataba de Jin Xiaodi.

Las autoridades paraguayas ya manejaban información sobre su verdadera identidad y sobre procesos judiciales que pesan en su contra.

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Condena perpetua y alerta internacional

De acuerdo con los antecedentes del caso, Xiaodi registra una condena a cadena perpetua en China por una millonaria estafa estimada en unos 10 millones de dólares.

En los registros internacionales aparece además con una notificación roja, aunque la causa principal se relaciona con un esquema de captación ilegal de depósitos del público, figura que en Paraguay podría equipararse a delitos como estafa o lesión de confianza.

Según los datos disponibles, el ciudadano asiático llegó a Sudamérica en 2014 y desarrolló actividades comerciales tanto en Brasil como en Paraguay.

En territorio paraguayo figura vinculado a la empresa Enmos SA, dedicada al negocio de la criptominería.

Varias hipótesis sobre la mesa

El comisario Paiva admitió que los antecedentes de la víctima obligan a los investigadores a analizar distintas líneas de investigación.

“Creemos que pudo haber sido una situación de asalto, pero tampoco descartamos otras hipótesis”, señaló.

La Policía realiza pericias en la camioneta utilizada por Xiaodi y busca extraer huellas y otros indicios que permitan identificar a los responsables.

Mientras tanto, el Ministerio Público ya fue informado del caso y deberá determinar si el episodio configura un intento de secuestro, una privación ilegítima de libertad u otro hecho punible.