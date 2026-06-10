Alfaro vuelve a mover el equipo a dos días del estreno ante Estados Unidos

La selección paraguaya cumplió este miércoles su cuarto día de entrenamientos en suelo norteamericano y Gustavo Alfaro volvió a realizar variantes con miras al estreno frente a Estados Unidos por la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026.

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La principal novedad de la movilización desarrollada en el complejo universitario Spartan Soccer Complex, en San José, California, a puetas cerradas para la prensa, fue la rotación entre Mauricio y Gustavo Caballero en la ofensiva acompañando a Antonio Sanabria

En el caso del arco la incógnita se mantiene entre los tres porteros: Orlando Gill, Gastón Olveira y Roberto Junior Fernández, los tres volvieron a rotar pero el que se posiciona mejor por ahora es Gill como el posible titular ante el conjunto norteamericano.

Por su parte,Julio Enciso continúa apartado del grupo principal realizando tareas de recuperación. Sin embargo, existe un marcado optimismo dentro de la delegación paraguaya respecto a su evolución física, con altas expectativas de que pueda estar disponible para el segundo compromiso frente a Turquía, en Santa Clara.

La agenda de la Albirroja el jueves

La última movilización de la Albirroja antes del estreno mundialista se desarrollará el jueves 11 desde las 09:00 locales (13:00 de Paraguay), con acceso limitado para los medios de comunicación durante el inicio de la práctica.

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Ese mismo jueves, pero ya por la tarde en Los Ángeles (noche de Paraguay), Gustavo Alfaro brindará una conferencia de prensa acompañado por un futbolista del plantel paraguayo.