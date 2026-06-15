A La Gran 7-30
15 de junio de 2026 a la - 12:54

AUDIO: IPS 12 de Junio: presidente constata goteras en obra nueva y recibe múltiples reclamos de asegurados

La Clínica 12 de Junio del IPS costó 49.000 millones de guaraníes pero tiene una infrastructura sumamente deficiente, confirmaron las autoridades.
La Clínica 12 de Junio del IPS costó 49.000 millones de guaraníes pero tiene una infrastructura sumamente deficiente, confirmaron las autoridades.ABC TV