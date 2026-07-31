Video: paraguayo revela cuánto se puede ganar como soldado contratado en la guerra Rusia-Ucrania

César Parra, joven oriundo de Santaní, viajó a Rusia para incorporarse al ejército de ese país pero falleció durante un enfrentamiento contra soldados ucranianos, según información recibida por sus familiares.

A pesar de las numerosas advertencias que se vienen publicando en los diferentes medios de prensa, sigue el reclutamiento de más paraguayos que viajan para alistarse como combatientes, ya sea en Ucrania o en Rusia, donde son utilizados como “carne de cañón”. Estos son atraídos por promesas de sueldos en dólares y así escapar de la falta de oportunidades de Paraguay, pero muchos no sobreviven al primer mes, dejando atrás familias endeudadas, incertidumbre y un vacío estatal en el control del reclutamiento.

Eduardo Román, paraguayo de 34 años y oriundo de San Lorenzo, comandante en una unidad militar de Ucrania, habló con ABC Cardinal y explicó que en su caso fue por voluntad propia junto a su camarada Rodrigo Carvalho, ya que ambos siguieron la guerra desde un inicio y ellos mismos pagaron el costo de su traslado hasta la zona de conflicto.

“Aquí es una situación muy complicada en base a los civiles, los ataques, los niños, a la gente de edad que están sufriendo muchos ataques. Muchos están huyendo del país. Entonces, sí, obviamente es un pago monetario bastante elevado, pero no estoy aquí prácticamente por dinero, simplemente lo hago porque vengo de una descendencia de familia militar”, señaló.

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Paraguayo asegura que no fue a la guerra por dinero

Indicó que sus abuelos fueron combatientes de la guerra del Chaco y su padre también fue militar, incluso él mismo realizó el servicio militar obligatorio, fue guardaespaldas en Paraguay, por lo que trabajó con personas importantes. Detalló que cuenta con una formación de armamento y fue a la guerra con un entrenamiento que tenía en Paraguay que es prácticamente el básico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

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“Aquí uno se da cuenta que es totalmente muy diferente lo que es una película, totalmente fuera de contexto de lo que uno se imagina. Somos contratados como soldado profesional. Hoy hay mucha controversia en cuanto dice mercenario y no es así porque tenemos prácticamente documentos ucranianos, de carnet militar ucraniano, prácticamente servimos en una base militar ucraniano, estamos con ucranianos”, precisó.

Recordó que se firma un contrato practicamente de un mes, lapso de tiempo durante el cual se hace el trabajo de inteligencia sobre el perfil de uno para saber si es que está en contacto con el enemigo o no, además de examenes médicos. Al terminar el mes, uno es trasladado a la unidad que elige servir y ahí firma un contrato por tres años.

Sin embargo, denunció que Marcos Barrios, otro paraguayo que está en la guerra, estuvo unos meses nada más en la zona y aseguró que la supuesta condecoración que le otorgó el presidente es mentira e incluso está lucrando al cobrar a los paraguayos y a las unidades militares en Ucrania que contratan a estos.

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“Si un soldado que tiene experiencia, pero no tiene para sacarse su pasaporte, para pagarse el pasaje, entonces, son esa gente, la unidad se encarga de pagar el trámite tanto como pasaporte y viajes para que llegue hasta Ucrania”, refirió.

¿Cuánto pagan las unidades a los soldados paraguayos?

Explicó que el salario base de los soldados contratados subió de US$ 500 a US$ 700, lo que va aumentando entre más cerca se esté de la línea de fuego, mayor es el pago, lo que puede llegar a ser hasta de US$ 7.000 al mes estando en el frente de batalla.

“Yo siempre he tratado de ser claro con toda la gente, yo no estoy en contra de la gente que quiere venir a ayudar aquí, simplemente siempre digo, la guerra no es para todo el mundo, porque en todo caso ya he recibido la información de los paraguayos que están en carácter de desaparecido, pero sé cómo funciona esa situación porque ya he perdido muchos compañeros también aquí”, precisó.

Considerando que uno de los últimos paraguayos fallecidos peleaba en el frente ruso, fue consultado sobre si es que en algún momento se podría enfrentar a otro paraguayo, a lo que respondió que hasta el momento no, pero si es que ocurre, ambos estarían obligados a hacer su trabajo. Agregó que ya se enfrentó con varias personas de distintas nacionalidades, desde argentinos, panameños, cubanos, africanos, norcoreanos, entre otros.

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“Tuve varios enfrentamientos con ellos tanto como de otros países, he capturado tanto norcoreanos como africanos, colombianos, panameños, peruanos, bolivianos y espero que no me toque la oportunidad de tener que combatir contra mi propio compatriota, porque él está obligado a hacer un trabajo por el que está siendo remunerado y espero que ellos no se topen conmigo, porque él tiene la obligación de hacer su trabajo y yo también el mío”, refirió.

El miedo a los drones

Sobre su familia, dijo que es constante la preocupación que sienten y le transmiten; sin embargo, aún así la decisión fue suya sabiendo a lo que iba a prestarse, siendo que cada día es un enfrentamiento constante, y la preocupación reina no solamente por él, sino por la vida de sus amigos, de su equipo y trabajar en conjunto con ellos. Actualmente hay aproximadamente 34 paraguayos combatiendo en la zona, indicó.

Consultado sobre si es que ya mató en la guerra, respondió que lo único que siente es el retroceso de su fusil, por lo que cree que demostró su valentía y coraje.

“Creo que he hecho mi trabajo. Si alguien un día me pregunta, ¿tuviste miedo? Claro que sí tuve miedo, porque hoy día no simplemente es el soldado que te provoca miedo. La guerra está avanzando bastante. Entonces los drones son algo que te causan un pavor de miedo, porque uno se inmoviliza cuando uno escucha esas cosas. Eso era considerado un juguete y aquí es un arma de guerra”, concluyó.