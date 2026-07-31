Declaraciones de Lula se sacaron de contexto, dice embajador brasileño

Tras una semana de que el presidente de Brasil, Luiz Inacio “Lula” Da Silva, culpó a Paraguay de iniciar la Guerra de la Triple Alianza con la invasión a Coimbra cuando justificó el aumento del gasto militar durante su gobierno, hoy se realizó la reunión entre las autoridades paraguayas y el embajador de Brasil en Asunción, José Antonio Marcondes de Carvalho, quien fue convocado por la Cancillería de Paraguay.

“Un buen dia a Paraguay se le ocurrió invadir Brasil”, dijo Lula durante un evento el viernes pasado, lo que generó gran indignación ciudadana y el pronunciamiento de ambas cámaras del congreso paraguayo, sobre todo considerando que el inicio de la guerra se dio por la intervención militar de Brasil en la guerra civil de Uruguay en diciembre de 1864.

Según dijo el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien en conjunto con el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, mantuvieron una reunión corta con Macondes, este manifestó que las declaraciones de Lula se sacaron de contexto.

“Él ha manifestado que esto se quitó de contexto. Es lo que él nos había manifestado a nosotros. Nunca fue la intención del presidente Lula realmente agraviar o insultar al Paraguay con esas declaraciones. Entonces, nosotros tampoco queremos profundizar mucho eso. Ustedes saben que estamos en una situación, también están en plenas campañas electorales allá y lo que menos queremos también que crean que nosotros queremos inmiscuirnos en esas elecciones”, señaló.

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