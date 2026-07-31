Política
31 de julio de 2026 a la - 13:35

Declaraciones de Lula se sacaron de contexto, dice embajador brasileño

Marcondes de Carvalho y Ramírez Lezcano en ambiente formal, el primero habla mientras el segundo escucha con atención, rodeados de documentos.
José Antonio Marcondes de Carvalho, embajador de Brasil en Asunción, (d) en reunión con Pedro Alliana, Vicepresidente de la República de Paraguay (i) tras las declaraciones de Luiz Inacio "Lula" Da Silva, presidente de Brasil, en las que culpó a Paraguay de iniciar la Guerra de la Triple Alianza.

Hoy se realizó la reunión en la que la Cancillería de Paraguay convocó al embajador de Brasil en Asunción para exigir explicaciones y entregar una nota de repudio a las declaraciones del presidente Luiz Inacio “Lula” Da Silva, quien culpó a Paraguay de iniciar la Guerra de la Triple Alianza. Según las autoridades de Paraguay, el embajador aseguró que las declaraciones de Lula se sacaron de contexto.

Por ABC Color

Tras una semana de que el presidente de Brasil, Luiz Inacio “Lula” Da Silva, culpó a Paraguay de iniciar la Guerra de la Triple Alianza con la invasión a Coimbra cuando justificó el aumento del gasto militar durante su gobierno, hoy se realizó la reunión entre las autoridades paraguayas y el embajador de Brasil en Asunción, José Antonio Marcondes de Carvalho, quien fue convocado por la Cancillería de Paraguay.

Un buen dia a Paraguay se le ocurrió invadir Brasil”, dijo Lula durante un evento el viernes pasado, lo que generó gran indignación ciudadana y el pronunciamiento de ambas cámaras del congreso paraguayo, sobre todo considerando que el inicio de la guerra se dio por la intervención militar de Brasil en la guerra civil de Uruguay en diciembre de 1864.

Según dijo el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien en conjunto con el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, mantuvieron una reunión corta con Macondes, este manifestó que las declaraciones de Lula se sacaron de contexto.

“Él ha manifestado que esto se quitó de contexto. Es lo que él nos había manifestado a nosotros. Nunca fue la intención del presidente Lula realmente agraviar o insultar al Paraguay con esas declaraciones. Entonces, nosotros tampoco queremos profundizar mucho eso. Ustedes saben que estamos en una situación, también están en plenas campañas electorales allá y lo que menos queremos también que crean que nosotros queremos inmiscuirnos en esas elecciones”, señaló.

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Cinco hombres en trajes formales sentados en un despacho, con banderas de Paraguay a ambos lados y documentos sobre la mesa.
Reunión entre el embajador de Brasil en Asunción, José Antonio Marcondes de Carvalho, el vicepresidente de la República de Paraguay, Pedro Alliana y el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano tras las declaraciones de Luiz Inacio "Lula" Da Silva, presidente de Brasil, en las que culpó a Paraguay de iniciar la Guerra de la Triple Alianza.