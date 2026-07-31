Hugo Javier debe ir a prisión para cumplir condena a 10 años, tras último revés en la Corte

Los recursos de aclaratoria solicitadas por las defensas del exgobernador Hugo Javier González Alegre y el exdirector de Gabinete de la institución Miguel Ángel Robles Ibarra, fueron rechazados por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) integrada por los ministros Carolina Llanes y Alberto Martínez Simón, y la camarista Silvana Luraghi.

En su voto la ministra Llanes advierte la improcedencia de la pretensión de la defensa del exgobernador de Central condenado a 10 años de cárcel, ya que buscan reexaminar agravios ya analizados y rechazados por el máximo tribunal, solicitando la modificación de la decisión que declaró inadmisible el recurso de casación, bajo el argumento de supuestas omisiones en el tratamiento de los agravios planteados.

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No obstante, puntualiza Llanes, de la lectura del fallo no se advierten falencias que ameriten su aclaratoria, pues no se observa ningún error u omisión material o bien conceptos oscuros. A dicha postura se adhirieron Luraghi y Martínez Simón.

Respecto a la aclaratoria solicitada por Miguel Robles, la Sala Penal resalta también que la defensa alega supuestas omisiones y solicita explicitar las razones del fallo sin alterar su esencia. Sobre el punto señala que de la lectura de la resolución no se observan errores materiales, omisiones ni conceptos oscuros que ameriten aclaración.

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Condena a 10 años de cárcel para Hugo Javier

Con estas decisiones de la CSJ la Sentencia Definitiva N° 12 del 4 de enero de 2025 dictado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Karina Cáceres e integrado por Yolanda Morel y Ana Rodríguez Brozón, quedó firme y, en consecuencia, debe ser ejecutada.

El exgobernador de Central Hugo Javier González Alegre fue condenado a 10 años de cárcel por lesión de confianza grave y uso de facturas falsas y clonadas, en el caso conocido como “obras fantasmas”, que en plena pandemia causaron un perjuicio de G. 5.105 millones a la Gobernación.

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También fueron condenados a 10 años de cárcel el exdirector de Gabinete Miguel Ángel Robles Ibarra, sindicado como el “cerebro del esquema delictivo”; y a 2 años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena el exdirector de Administración y Finanzas Javier Marcelo Rojas Giménez; la exsecretaria del gobernador Lourdes Lezcano Decoud; al extesorero Luis Eduardo Allende Araújo y la exsecretaria de Administración y Finanzas Modesta Valiente Escobar.

El fallo dictado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos fue ratificado en segunda instancia en marzo de este año, por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Segunda Sala.

Hugo Javier y Robles están en libertad

Tras dictarse la sentencia condenatoria, Hugo Javier González y Miguel Ángel Robles fueron enviados a prisión e ingresaron el 6 de enero de 2025 a la entonces Penitenciaría de Tacumbú (actual Centro Nacional de Prevenidos); pero tras compurgar la pena mínima de 6 meses ambos recuperaron su libertad.

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La resolución que otorgó la libertad ambulatoria a ambos condenados fue dictada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que integran las juezas Karina Cáceres, como presidenta; Ana Rodríguez y Yolanda Morel de Ramírez, como miembros titulares.

Ahora que la sentencia quedó firme, el Juzgado de Ejecución Penal que resulte sorteado deberá emitir orden de captura para ambos, a fin de de hacerles cumplir sus respectivas penas carcelarias, luego de determinar el tiempo que pasarán encerrados.

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Hugo Javier González Alegre debe afrontar un segundo juicio por supuestos hechos de corrupción durante su gestión como gobernador de Central, específicamente por el presunto desvío de G. 18.384.427.005 entre 2019 y 2020. En esta causa el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que preside la jueza Ana Rodríguez Brozón programó el inicio del juicio para el miércoles 3 de febrero de 2027, a las 8:00.

Defensa busca frenar condena con acción

Sin embargo, luego de darse a conocer que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa de Hugo Javier González, dejando firmes los 10 años de cárcel por lesión de confianza, sus abogados accionaron para frenar la ejecución de la pena.

El Abg. Bernardo Villalba, representante legal del exanimador de televisión conocido como el “Número 2”, confirmó que la estrategia para revertir el fallo ya está en marcha ante la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial, mediante una acción de inconstitucionalidad.

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En comunicación con ABC, el abogado criticó la postura de la Sala Penal y afirmó que rechazaron el recurso por una vía formal de inadmisibilidad para “no tener que pronunciarse” sobre el fondo del asunto. Según el defensor, el Ministerio Público cometió una grave contradicción durante todo el proceso.

“En realidad, nosotros como defensa no probamos nada. Fue el propio Ministerio Público el que probó la inocencia de Hugo Javier mediante una pericia realizada por un técnico contratado por la Fiscalía General”, sostuvo Villalba.