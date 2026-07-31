Tormentas severas y vientos de hasta 90 km/h para el fin de semana

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un boletín Meteorológico Especial advirtiendo sobre el desplazamiento de un sistema de tormentas que comenzará a afectar a gran parte del territorio nacional a partir de las primeras horas de este sábado 1 y se extenderá durante el domingo 2 de agosto.

De acuerdo con el informe técnico, el fenómeno afectará principalmente a los departamentos de la Región Oriental y la franja este de la Región Occidental (Presidente Hayes y Alto Paraguay).

Las primeras precipitaciones y tormentas se registrarán en la madrugada y mañana del sábado en departamentos del sur como Ñeembucú, Misiones e Itapúa.

Con el correr de las horas, el sistema de tormentas se generalizará hacia el centro, norte y este del país, abarcando Asunción, Central, Cordillera, Paraguarí, Guairá, Caazapá, Caaguazú, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Concepción, Amambay y parte del Chaco.

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Características puntuales del evento severo

Los pronosticadores advierten que las condiciones del tiempo podrían tornarse peligrosas debido a los siguientes fenómenos asociados:

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Lluvias: Se esperan acumulados importantes de precipitación que oscilarán entre los 20 y 50 milímetros.

Vientos: Las ráfagas de viento podrían alcanzar velocidades en torno a los 90 km/h, con potencial para ocasionar caída de ramas, árboles y problemas en el tendido eléctrico.

Actividad eléctrica: Se pronostican descargas eléctricas con alta frecuencia en toda el área de cobertura.

Granizos: Existe una alta probabilidad de caída de granizos de manera puntual en las zonas afectadas por las núcleos más intensos de tormenta.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias ante posibles inconvenientes en la vía pública, asegurar objetos susceptibles de ser derribados por el viento y evitar resguardarse bajo árboles durante los momentos de mayor intensidad de las tormentas.