A La Gran 7-30
18 de junio de 2026 a la - 12:02

AUDIO: Ollas populares rechazan reajuste salarial del 5%

Mujer de cabello corto y canoso con camisa rosa, de pie en la vereda, mirando a la cámara con edificios coloridos de fondo.
Cira Novara, coordinadora de la Articulación de Ollas Populares Pykui.