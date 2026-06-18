Fiscal denunció a abogado por violencia de género: “Fui atacada en mi condición de mujer”

La fiscal Irene Raquel Rolón, de la Unidad Penal 1 de Paraguarí, presentó una denuncia contra un abogado de nombre Jorge Luis Campuzano por supuesta violencia contra la mujer, acusándolo de constantes ataques de hostigamiento, intimidación y discriminación por su género.

En conversación con ABC Cardinal este jueves, la fiscal Rolón comentó que presentó la denuncia luego de una audiencia pública por una causa en la que Campuzano tiene parte como abogado litigante, llevada a cabo el pasado 4 de junio, durante la cual supuestamente el letrado lanzó repetidos insultos y mostró una actitud amenazante contra la representante del Ministerio Público.

“Fui atacada directamente en mi condición de mujer como representante del Ministerio Público, el abogado no quería que yo tome la indagatoria, siendo que ese es mi trabajo”, relató. “Me insultaba, me gritaba, me decía que no tenía por qué hacer preguntas. En un momento se paró gritando y los asistentes fiscales se pararon para atajarle, se me abalanzaba”.

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La fiscal manifestó que Campuzano “constantemente recurre a este tipo de prácticas” y que magistrados y fiscales de Paraguarí frecuentemente se apartan de causas en las que el abogado es parte.

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Afirmó que, en una ocasión, el año pasado, “llevó a personas para intimidar a fiscales y asistentes” en la sede regional del Ministerio Público en Paraguarí.

“Se pasó de los límites”

La fiscal Rolón ratificó su postura de que Campuzano ejerció violencia de género en su contra y señaló que no manifestó la misma actitud violenta contra ningún hombre en la audiencia.

Agregó que las “puteadas” en el ámbito judicial son frecuentes, particularmente entre las defensas y el Ministerio Público. “No soy de esas feminazis que se sienten ofendidas por cualquier cosa que les dicen los hombres”, añadió. “Siempre he trabajado con hombres y nunca tuve problemas”.

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Pero insistió en decir que Campuzano “se pasó de los límites”.

Comentó también que el abogado es conocido por denunciar ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados especialmente a mujeres magistradas y afirmó que ella misma tiene una denuncia en esa instancia judicial, la cual desconocía hasta hace poco.

Abogado niega acusación

El abogado Jorge Campuzano, por su parte, negó las acusaciones de agresión verbal y afirmó que la denuncia en su contra es una “represalia” de la agente fiscal debido a que sus clientes en la causa que involucra a ambos, relacionada a un supuesto hecho de invasión de un inmueble privado, la denunciaron ante el Jurado de Enjuiciamiento por supuesto mal desempeño de sus funciones.

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Sin embargo, la jueza Rosana Leticia Vouga resolvió admitir la denuncia de la fiscal Rolón y dar inicio a un procedimiento especial de protección previsto en la Ley 5777 de Protección Integral a las Mujeres, prohibiendo a Campuzano proferir insultos, amenazas, descalificaciones o cualquier otra conducta que pueda constituir violencia verbal, psicológica, física o emocional contra la fiscal.

También prohibió al abogado acercarse físicamente a la agente fiscal o a su domicilio particular.