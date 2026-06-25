A La Gran 7-30
25 de junio de 2026 a la - 11:54

AUDIO: El emotivo aliento de los niños para la Selección Paraguaya en la previa del partido ante Australia

Grupo de niños con camisetas rojas y blancas, algunos saludando, mientras adultos observan con alegría y sostienen vasos.
Niñas y niñas acudieron este jueves con trajes típicos en el marco de la celebración previa en la Escuela Brasil, desde donde envían su aliento a la AlbirrojaOsmar Henry