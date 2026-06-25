Vivía como un rey en la cárcel: tenía un retrato de Pablo Escobar y distribuía drogas

El operativo es encabezado por el fiscal Elvio Aguilera, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico N.º 1 de Alto Paraná, tras informaciones sobre un supuesto esquema de comercialización de sustancias estupefacientes dentro del penal.

Según explicó el representante del Ministerio Público, la intervención fue realizada en la celda ocupada por el interno Rubén Rodas Portillo, recluido por homicidio doloso, señalado como supuesto distribuidor de drogas dentro del establecimiento penitenciario.

“Tenemos información de que él distribuye sustancias a internos adictos que se encuentran privados de libertad”, manifestó Aguilera durante el operativo.

El fiscal explicó además que a la llegada de los intervinientes fue necesario forzar el acceso a la celda y que el interno se mostró visiblemente nervioso durante el procedimiento.

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Entre las evidencias incautadas figuran dosis de crack, pasta base, clorhidrato de cocaína y marihuana, además de celulares que serán sometidos a pericias para identificar posibles vínculos con otras personas involucradas en el esquema investigado.

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Celda vip y hasta imagen de Pablo Escobar

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los agentes fue un retrato del extinto narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria y un cuadro de gran tamaño con la imagen de un billete de 100 dólares.

Asimismo, detectaron que la celda contaba con varias comodidades, entre ellas aire acondicionado, televisor y heladera. Aunque evitó calificar el nivel de privilegios del interno, Aguilera reconoció que la habitación disponía de condiciones poco habituales dentro de un centro penitenciario.

La investigación apunta ahora a determinar cómo ingresaban las drogas y otros elementos prohibidos al penal. En ese sentido, el fiscal no descartó la eventual participación de funcionarios penitenciarios.

¿Quién es el interno?

Rubén Rodas Portillo sería el contactó con un sicario para el asesinato de Alfredo Jara González, ocurrido en octubre de 2023 en Curuguaty, departamento de Canindeyú.

El caso es conocido como el de la “viuda negra”, ya que María Liliana Velázquez, pareja de la víctima, y supuesta amante de Rodas Portillo, sería la autora intelectual.