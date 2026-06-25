Video: camión entra a una casa tras choque y muere una mujer

En horas de la madrugada de este jueves tuvo lugar un accidente vehicular en la zona céntrica de la ciudad de San Lorenzo, que resultó en la muerte de una septuagenaria de nacionalidad china.

Según el informe policial, el hecho ocurrió alrededor de las 3:50 en la intersección de las calles Saturio Ríos y 10 de Agosto.

Según información preliminar, allí se produjo una colisión entre un camión de gran porte Scania, que transportaba mandioca, y una camioneta Toyota Hilux.

El impacto causó que ambos vehículos se desviaran y chocaran contra un domicilio particular donde también funciona una pollería y donde vivía la víctima fatal, identificada en el informe policial como Su Mei Liu Fan (71).

Uno de los conductores se negó al alcotest

Ambos conductores involucrados -quienes resultaron ilesos- fueron demorados.

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El conductor del camión de gran porte, Christian Daniel Aveiro (44), accedió a someterse al alcotest, que dio resultado negativo, mientras que la persona que guiaba la camioneta, Óscar Wilfrido Villalba (33), se negó a la prueba, informó a ABC Color el comisario Alcides Gaona, jefe de la Comisaría 1 de San Lorenzo.