Doble terremoto en Venezuela dejaría unos 10.000 fallecidos: estimación preliminar

El fenómeno sacudió casi toda la costa del caribe, pero el epicentro fue Venezuela. El Servicio Geológico de Estados Unidos estima entre 10.000 y 100.000 los posibles muertos por los dos terremotos que han sacudido Venezuela, reportó EFE.

Los dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 provocaron la muerte de al menos 164 personas y casi mil heridos, además de un número indeterminado de desaparecidos entre escombros en varias zonas del país.

El primer sismo de magnitud 7,2 ocurrió a las 18:04 (19:00 de Paraguay) con su epicentro 21 km al oeste de Morón, en el norte del país, señaló el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Casi un minuto después, a unos kilómetros de distancia, se registró otro más fuerte de magnitud 7,5, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900, según los datos del USGS.

Tal fue la potencia de estos terremotos que se sintieron hasta en Colombia, donde sonaron algunas alarmas, constató la AFP. Según la presidenta interina, también hubo 30 réplicas.

Zona de desastre

Venezuela es sacudida por temblores con frecuencia. Los terremotos más fuertes en los tiempos recientes fueron los de Cariaco (noreste) en 1997, que causó 73 muertos, y el de Caracas en 1967, con 236 fallecidos.

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En el norte y de cara al Caribe, La Guaira, a unos 40 minutos de Caracas y donde se encuentra el aeropuerto internacional de Maiquetía, fue la región más afectada. El gobierno interino la declaró “zona de desastre”, informó AFP.

En medio de la noche, decenas de rescatistas trabajaban como pueden entre los escombros y las autoridades vigilan de cerca cómo ciudadanos intentan por su cuenta encontrar a sus allegados gritando sus nombres.

Ante la falta de luz, algunos residentes corrían con linternas, mientras los vehículos de emergencia iluminan brevemente las calles con sus sirenas y los sobrevivientes también buscan refugio.

Ayuda internacional

La ayuda internacional se moviliza desde todo el mundo teniendo en cuenta la magnitud del desastre y la situación socioeconómica en Venezuela.

La situación se complica debido a que los temblores también dañaron parte de las instalaciones del aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana y cerró por los daños. Caracas cuenta, de momento, con el aeropuerto militar de La Carlota, ubicado en plena zona metropolitana.

Rescatistas especializados y certificados por el sistema ONU se encuentran ya en camino a Venezuela para ayudar en la búsqueda de supervivientes y víctimas de los dos potentes terremotos que sufrió el país, indicó esta mañana la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

La mayor parte de los países de América Latina, así como España, Alemania, Italia, China, India y la Unión Europea, también manifestaron su solidaridad y ofrecieron ayuda. Expertos de la ONU instaron a Caracas a “desbloquear de inmediato” el acceso a redes sociales y medios de comunicación para facilitar las tareas de socorro.

Reacción de líderes mundiales

“Los dos grandes terremotos que acaban de afectar al gran pueblo de Venezuela son enormes en escala y han dejado una devastadora cantidad de muertos” , escribió el presidente estadounidense, Donald Trump.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, escribió en X que ha “instruido la preparación de la ayuda necesaria”.

“Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad. México siempre es y será solidario”, indicó.

Ecuador responderá con la rapidez y el compromiso que este momento exige porque, a pesar de las enormes diferencias, la humanidad siempre debe regir la actuación de un mandatario”, declaró el presidente Daniel Noboa.