Clima en Paraguay: sigue frío intenso, pero ¿subirá pronto la temperatura?

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fría a fresca con cielos escasamente nublados y vientos variables, con muy baja probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en Paraguay.
El clima se mantendría estable durante los próximos días y recién el domingo podrían registrarse precipitaciones o tormentas en varias zonas del país, entre ellas Asunción.
El ambiente se mantiene frío este jueves y Asunción registraba hoy una temperatura de 6 grados centígrados antes del amanecer. La máxima prevista para hoy en la capital sería de 18 grados y la mínima de 4.
Las temperaturas en Asunción en los próximos días
Se esperan condiciones similares en Asunción mañana, viernes, con una máxima de 19 grados y una mínima de 5.
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Sin embargo, se espera un leve aumento de la temperatura a partir del sábado, con máximas por encima de 20 grados y mínimas alrededor de 10 grados al menos hasta el lunes.