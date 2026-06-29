A La Gran 7-30
29 de junio de 2026 a la - 12:55

AUDIO: Paraguay vs. Alemania: la fórmula de Chilavert para avanzar a octavos

18 años atrás, Paraguay caía ante Alemania de forma agónica y se despedía del Mundial 2002 en los octavos de final. Aquel encuentro entre dos de los mejores arqueros de la historia: José Luis Chilavert y Oliver Kahn.
18 años atrás, Paraguay caía ante Alemania de forma agónica y se despedía del Mundial 2002 en los octavos de final. Aquel encuentro entre dos de los mejores arqueros de la historia: José Luis Chilavert y Oliver Kahn.