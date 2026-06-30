Mundial de Fútbol
30 de junio de 2026 a la - 10:31

Gill destroza un récord de Chilavert y firma la mejor actuación paraguaya en los Mundiales

Orlando Gill de Paraguay celebra con sus compañeros de equipo después de que José Canale anotara el penalti de la victoria en una tanda de penaltis durante el partido de la ronda de 32 de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Alemania y Paraguay en el Boston Stadium, en Foxborough, Massachusetts.
Orlando Gill de Paraguay celebra con sus compañeros de equipo después de que José Canale anotara el penalti de la victoria en una tanda de penaltis durante el partido de la ronda de 32 de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Alemania y Paraguay en el Boston Stadium, en Foxborough, Massachusetts.233141+0000 MICHAEL REAVES

El legendario José Luis Chilavert dejó de ser el futbolista de la Albirroja con la puntuación más alta en la historia de las Copas del Mundo. Tras la épica clasificación ante Alemania en el Mundial 2026, un nuevo héroe reclama el trono estadístico.

Por ABC Color

Según los datos oficiales de Sofascore, el portal especializado en métricas de fútbol, la descomunal actuación del arquero Orlando Gill pulverizó todos los registros históricos del país. El guardameta alcanzó una calificación casi perfecta de 9.7, superando la marca de 9.1 que ostentaba el “Chila” desde aquella recordada remontada ante Eslovenia en la tercera fecha del Grupo B del Mundial de Corea-Japón 2002.

Lea más: Orlando Gill agigantó su figura ante Alemania y metió a Paraguay en octavos

Una muralla de 120 minutos y héroe en los penales

Lo del oriundo de Reducto San Lorenzo ante la tetracampeona del mundo fue una auténtica exhibición de reflejos y coraje. El actual portero de San Lorenzo de Almagro sostuvo al equipo en los momentos más críticos, ante el asedio germano, sacando cuatro de cinco pelotas netas de gol a lo largo de los 90 minutos reglamentarios y los 30 de alargue.

Para coronar una noche inolvidable, el arquero agigantó su figura en la tanda de penales al tapar dos remates clave. Gracias a su noche consagratoria, tapándole sus ejecuciones a Kai Havertz y a Nick Woltemade, Paraguay superó 4-3 desde los doce pasos a Alemania, firmando el gran batacazo en lo que va del Mundial de Estados Unidos/México/Canadá 2026.

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