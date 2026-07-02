A La Gran 7-30
02 de julio de 2026 a la - 12:33

AUDIO: Pronostican crecida de ríos y alertan sobre la llegada de “El Niño”

Paisaje inundado en Villa Florida, con un camino de tierra flanqueado por vegetación densa y un bote varado al fondo.
La crecida del río Tebicuary en Villa Florida comienza a impactar a familias ribereñas y oleros, que ya enfrentan inundaciones en sus zonas de trabajo y la cercanía del agua a sus viviendas.Jesús Riveros