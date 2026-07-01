Lamine Yamal: “¿Qué prefieres jugar bien y estar como Holanda, o jugar mal y estar como Paraguay?”

Tras arrancar el torneo entre algodones por una lesión muscular, la estrella de la selección española fue sumando rodaje bajo el ala de Luis de la Fuente: disputó 19 minutos en el debut ante Cabo Verde, subió a 45 minutos con gol incluido frente a Arabia Saudita, y cerró la fase de grupos con 76 minutos en cancha ante Uruguay. Ahora, de cara al crucial duelo de eliminación directa de este jueves ante Austria, el crack de 18 años confirmó que la dosificación se terminó.

Lea más: ¿Cuándo y a qué hora juega Paraguay vs. Francia y dónde ver en vivo?

Listo para la batalla y sin miedo al juego físico

Al ser consultado sobre si su físico ya le permite afrontar un partido completo de máxima intensidad, el delantero de la Roja fue contundente y directo en los micrófonos de la cadena Cope. “Sí puedo jugar 90 minutos ante Austria”, respondió lacónico Lamine Yamal al ser preguntado si podría jugar todo el partido ante los austríacos.

A pesar de venir de una dolencia muscular, el atacante del Barcelona dejó en claro que no se guarda nada en las prácticas, aunque dosifica la agresividad en ciertas acciones para protegerse tanto a él como a sus colegas de profesión. “Si veo que hay un balón dividido no entro, pero no sólo por mí mismo por, sino por el otro, para no hacerle daño, pero entreno a tope, sí”, aseguró en la entrevista con la radio española.

Lea más: El impresionante registro de Kylian Mbappé en fases de “mata-mata” de los mundiales

Resultados sobre lírica: El dardo que salpica a Paraguay

El juego de España despertó dudas en la prensa y la afición tras una primera fase ante rivales que, en los papeles, parecían accesibles. Sin embargo, el joven futbolista —quien confesó seguir de cerca cada compromiso del certamen— prefirió restarle dramatismo a las críticas estéticas y priorizó la efectividad fría de ir superando fases en el cuadro principal.

“Al final yo he jugado muchas veces bien con el Barça y me he ido a casa luego, lo importante yo creo que es ganar, más que nunca es ganar, obviamente hay que jugar bien, pero si juegas bien y pierdes nos vamos todos tristes”, razonó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para cerrar su análisis sobre el pragmatismo en este Mundial de Norteamérica, Yamal soltó una picante frase comparativa que encendió el debate en las concentraciones, poniendo como ejemplo la felicidad de la Albirroja tras dar el gran golpe del torneo. “¿Qué prefieres jugar bien y estar como Holanda, o jugar mal y estar como Paraguay, que estarán felices en su habitación?”, concluyó.