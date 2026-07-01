Orlando Gill lidera el ranking oficial de los mejores arqueros del Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está exigiendo el máximo absoluto de los guardametas, y las estadísticas oficiales reflejan una batalla colosal bajo los tres palos. En un torneo de alta intensidad, los números consolidados de la FIFA revelan quiénes son los verdaderos muros defensivos para sus respectivas selecciones, y el planeta fútbol se rinde ante los pies —y las manos— de un paraguayo que lidera la clasificación global con una autoridad incontestable.

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Orlando Gill: El rey del arco en lo que va del Mundial 2026

El paraguayo Orlando Gill trepó a lo más alto del ranking mundialista como el arquero más influyente en lo que va de la competición. Con un rendimiento sobresaliente que roza la perfección, el guardameta de la Albirroja lidera la tabla general registrando la impresionante cifra de 24 intervenciones clave, sumadas a un descomunal volumen de 116 (acciones dentro del área) y 103 (acciones fuera del área) acciones en las categorías complementarias de la métrica oficial. Su regularidad y reflejos se transformaron en el pilar fundamental para sostener bien vivas las aspiraciones de Paraguay en la máxima cita.

El podio de la seguridad y un triple empate de élite

Justo por detrás del portero de San Lorenzo de Almagro emerge la figura de Eloy Room, representando a Curazao. El arquero caribeño se adueña del segundo lugar en solitario con 21 atajadas magistrales, respaldadas por un registro de 81 y 72 en las métricas de distribución y protección, demostrando que su selección plantó cara a las potencias gracias a las milagrosas individualidades en su arco.

El tercer escalón del podio mundial presenta un triple empate técnico de altísimo nivel con 17 intervenciones clave cada uno. En este selecto grupo aparecen Mohammed Alowais, ratificando la ya conocida solvencia de Arabia Saudita en citas mundialistas; el joven Zion Suzuki, aportando toda la agilidad del fútbol de Japón; y Bart Verbruggen, de los Países Bajos, quien se mantiene firme como el único arquero del continente europeo en la zona noble del Top 5.

La resistencia del Top 10 de cara a la gloria

La lista de los diez mejores del mundo se completa con porteros que han acumulado una cantidad industrial de trabajo en sus vallas. En la sexta posición destaca el catarí Mahmoud Abunada, quien a pesar de firmar 16 intervenciones principales, ostenta el récord de actividad de toda la tabla con 124 acciones secundarias, un auténtico bombardeo.

El cierre de este prestigioso grupo lo componen el congoleño Lionel Mpasi y el iraní Alireza Beiranvand empatados con 15 paradas, seguidos muy de cerca por el sudafricano Ronwen Williams con 14 y el experimentado haitiano Johny Placide, quien cierra el Top 10 con 13 intervenciones clave. Mientras el torneo avanza hacia la gran final del 19 de julio en Nueva Jersey: para aspirar a la gloria en este Mundial ampliado, contar con un guardameta en el arco como Orlando Gill ya no es un lujo, sino una obligación matemática para sobrevivir.