Pronóstico en Paraguay: más lluvias y 9 departamentos en alerta por tormentas

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a fría con cielos mayormente nublados, vientos del sur, lluvias dispersas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y tormentas eléctricas en varias zonas del centro, sur y este.
Desde alrededor de las 4:00 de hoy está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” para nueve departamentos de la Región Oriental: San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapuá, Paraguarí, Alto Paraná y Central.
Se espera que las condiciones del tiempo mejoren en los próximos días. Mañana, viernes, solo se registrarían lluvias dispersas en algunas zonas del norte del país y el sábado ya no habría precipitaciones en Paraguay.
Se intensifica el frío
En contraste, la temperatura vuelve a bajar luego de una leve subida. Hoy fueron anunciadas temperaturas mínimas de 10 grados centígrados en Asunción, 13 en Ciudad del Este, 9 en Encarnación y hasta 15 en el Chaco, con máximas entre 14 y 23 grados.
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|Ciudad
|Temperatura mínima del jueves
|Temperatura máxima del jueves
Concepción
13 °C
19 °C
San Pedro
12 °C
18 °C
Caacupé
9 °C
16 °C
Villarrica
11 °C
17 °C
Coronel Oviedo
12 °C
18 °C
Caazapá
10 °C
16 °C
Encarnación
9 °C
15 °C
San Juan Bautista
9 °C
14 °C
Paraguarí
10 °C
15 °C
Ciudad del Este
13 °C
19 °C
Asunción
10 °C
15 °C
Pilar
9 °C
14 °C
Pedro Juan Caballero
12 °C
22 °C
Salto del Guairá
14 °C
22 ºC
Pozo Colorado
12 °C
16 °C
Fuerte Olimpo
15 °C
23 °C
Mariscal Estigarribia
12 °C
17 °C
Los índices bajarían aún más en los próximos días, con máximas de 7 grados mañana y el sábado en Asunción, y de hasta 4 grados en el sur del país.