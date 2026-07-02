Clima
02 de julio de 2026 a la - 05:32

Pronóstico en Paraguay: más lluvias y 9 departamentos en alerta por tormentas

tormenta lluvia Asunción
Fernando Romero, ABC Color

Las condiciones del tiempo siguen inestables en todo el territorio paraguayo y hoy se esperan de nuevo precipitaciones y tormentas eléctricas. Hay una alerta meteorológica vigente para nueve departamentos por posibles “fenómenos de tiempo severo” durante esta mañana.

Por ABC Color

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a fría con cielos mayormente nublados, vientos del sur, lluvias dispersas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y tormentas eléctricas en varias zonas del centro, sur y este.

Desde alrededor de las 4:00 de hoy está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” para nueve departamentos de la Región Oriental: San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapuá, Paraguarí, Alto Paraná y Central.

Se espera que las condiciones del tiempo mejoren en los próximos días. Mañana, viernes, solo se registrarían lluvias dispersas en algunas zonas del norte del país y el sábado ya no habría precipitaciones en Paraguay.

Se intensifica el frío

Habrá que salir bien abrigados mañana, viernes.
Habrá que salir bien abrigados mañana, viernes.

En contraste, la temperatura vuelve a bajar luego de una leve subida. Hoy fueron anunciadas temperaturas mínimas de 10 grados centígrados en Asunción, 13 en Ciudad del Este, 9 en Encarnación y hasta 15 en el Chaco, con máximas entre 14 y 23 grados.

Lea más: Frente frío en camino: qué día se sentirá con mayor fuerza y en qué zonas

CiudadTemperatura mínima del juevesTemperatura máxima del jueves

Concepción

13 °C

19 °C

San Pedro

12 °C

18 °C

Caacupé

9 °C

16 °C

Villarrica

11 °C

17 °C

Coronel Oviedo

12 °C

18 °C

Caazapá

10 °C

16 °C

Encarnación

9 °C

15 °C

San Juan Bautista

9 °C

14 °C

Paraguarí

10 °C

15 °C

Ciudad del Este

13 °C

19 °C

Asunción

10 °C

15 °C

Pilar

9 °C

14 °C

Pedro Juan Caballero

12 °C

22 °C

Salto del Guairá

14 °C

22 ºC

Pozo Colorado

12 °C

16 °C

Fuerte Olimpo

15 °C

23 °C

Mariscal Estigarribia

12 °C

17 °C

Los índices bajarían aún más en los próximos días, con máximas de 7 grados mañana y el sábado en Asunción, y de hasta 4 grados en el sur del país.