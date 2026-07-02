Pronóstico en Paraguay: más lluvias y 9 departamentos en alerta por tormentas

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a fría con cielos mayormente nublados, vientos del sur, lluvias dispersas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y tormentas eléctricas en varias zonas del centro, sur y este.

Desde alrededor de las 4:00 de hoy está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” para nueve departamentos de la Región Oriental: San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapuá, Paraguarí, Alto Paraná y Central.

Se espera que las condiciones del tiempo mejoren en los próximos días. Mañana, viernes, solo se registrarían lluvias dispersas en algunas zonas del norte del país y el sábado ya no habría precipitaciones en Paraguay.

Se intensifica el frío

En contraste, la temperatura vuelve a bajar luego de una leve subida. Hoy fueron anunciadas temperaturas mínimas de 10 grados centígrados en Asunción, 13 en Ciudad del Este, 9 en Encarnación y hasta 15 en el Chaco, con máximas entre 14 y 23 grados.

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Ciudad Temperatura mínima del jueves Temperatura máxima del jueves Concepción 13 °C 19 °C San Pedro 12 °C 18 °C Caacupé 9 °C 16 °C Villarrica 11 °C 17 °C Coronel Oviedo 12 °C 18 °C Caazapá 10 °C 16 °C Encarnación 9 °C 15 °C San Juan Bautista 9 °C 14 °C Paraguarí 10 °C 15 °C Ciudad del Este 13 °C 19 °C Asunción 10 °C 15 °C Pilar 9 °C 14 °C Pedro Juan Caballero 12 °C 22 °C Salto del Guairá 14 °C 22 ºC Pozo Colorado 12 °C 16 °C Fuerte Olimpo 15 °C 23 °C Mariscal Estigarribia 12 °C 17 °C

Los índices bajarían aún más en los próximos días, con máximas de 7 grados mañana y el sábado en Asunción, y de hasta 4 grados en el sur del país.