A La Gran 7-30
02 de julio de 2026 a la - 12:32

AUDIO: Raúl Benítez pide a “mafiosos” del cartismo conocer fecha de defunción para su despedida

El diputado Raúl Benítez llegó al Congreso Nacional con una llamativa remera para "detectar" las mentiras del informe de gestión del presidente Peña.
El diputado Raúl Benítez llegó al Congreso Nacional con una llamativa remera para "detectar" las mentiras del informe de gestión del presidente Peña.