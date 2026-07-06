A La Gran 7-30
06 de julio de 2026 a la - 10:47

AUDIO: Peritaje naval busca determinar causas de explosión en barcaza que dejó cinco fallecidos

La explosión se produjo en una barcaza tanquera, usada para el transporte de combustible, que aparentemente aún tenía gases acumulados.
La explosión se produjo en una barcaza tanquera, usada para el transporte de combustible, que aparentemente aún tenía gases acumulados.