¿Alfaro seguirá con la Albirroja? Esto dijo al retornar al país

La Selección Paraguaya regresó este domingo al país luego de una histórica participación en el Mundial 2026, donde alcanzó los octavos de final tras 16 años de ausencia en la máxima cita del fútbol. En el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, una multitud recibió al plantel encabezado por el entrenador Gustavo Alfaro, uno de los principales responsables de la recuperación futbolística de la Albirroja.

En medio de la emoción por el recibimiento, los hinchas comenzaron a corear “¡Que se quede, que se quede!”, en referencia a la continuidad del entrenador argentino al frente de la selección.

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¿Gustavo Alfaro seguirá dirigiendo a Paraguay?

Sin hacer un anuncio oficial sobre su continuidad, Alfaro dejó abierta la posibilidad de seguir al frente de la Albirroja.

“Hay un montón de desafíos por delante, que hay que tratar de lograr, de conquistar, de trabajar. Hoy lo que tenemos es una gran ilusión, que después se va a transportar en expectativa, porque la expectativa va a requerir un montón de cosas mayores, pero eso será tiempo de analizarlo más adelante”.

Antes de retirarse, el entrenador cerró su discurso con una frase que fue interpretada por muchos como una señal de que desea continuar.

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“Ojalá que entre todos podamos seguir haciendo cosas hermosas”, manifestó.

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Alfaro agradeció el apoyo del pueblo paraguayo

Durante su mensaje, el entrenador recordó que desde su llegada al país sintió una conexión especial con la afición paraguaya.

“Muchas gracias por este recibimiento, no solamente por haber venido acá, sino por acompañarnos desde el primer momento, porque desde el primer partido contra Uruguay, desde que tuvimos el privilegio de llegar a este país, vivimos una energía diferente”, manifestó.

También recordó que la ilusión de los hinchas comenzó mucho antes de la clasificación. “Antes de jugar contra Brasil, el primer partido de local después de la Copa América, ya todo el estadio estaba vendido. Eso no era expectativa, era la ilusión que se había despertado dentro de un país”, señaló.

Según explicó, ese respaldo fortaleció el compromiso de todo el grupo. “Ese contagio, ese sentimiento genuino de todos ustedes se transfirió a todos nosotros. Nuestra ilusión, nuestro objetivo y nuestra determinación era jugar la próxima Copa del Mundo”, declaró.

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“Los imposibles no existen”

Alfaro dedicó buena parte de su discurso a resaltar el esfuerzo de los futbolistas, del cuerpo técnico y de todas las personas que participaron del proceso clasificatorio.

“No tienen idea de la cantidad de esfuerzo que han hecho los chicos para hacer realidad esto. Lo conseguimos desde cada integrante de la Asociación Paraguaya de Fútbol, desde cada dirigente y desde el Presidente que nos apoyó desde un primer momento”, manifestó.

No obstante, el técnico insistió en que los verdaderos protagonistas fueron los jugadores: “Ellos son los verdaderos artífices. Para mí fue un privilegio estar al frente de este grupo, incluso de muchos jugadores que no pudieron ir al Mundial, pero que ayudaron a que hoy vivamos esta realidad”.

“Siento una sana envidia de este país”

En otro momento, Alfaro habló del sentimiento que encontró en Paraguay y de lo que aprendió durante este proceso.

“La verdad es que no saben la sana envidia que siento de este país, por el corazón que tiene, por cómo late. Cuando este país se pone detrás de un objetivo, detrás de una idea (...) Si algo me enseñaron estos muchachos es que los imposibles no existen, porque ustedes les enseñaron que los imposibles no existen”, resaltó en medi de aplausos. .

El mensaje final de Gustavo Alfaro

Antes de despedirse, el entrenador pidió que el entusiasmo generado por la Selección no desaparezca y que el país continúe unido detrás del equipo nacional.

“Defiendan esto, porque esta llama que estos chicos encendieron, que volvieron a encender, es la llama que Paraguay siempre tuvo. Para demostrarle al mundo que está de pie, que mira a todos a los ojos de frente, que mira la camiseta y no el nombre”, expresó.

Finalmente, concluyó con un mensaje de agradecimiento y que da esperanzas respecto a su posible continuidad: “Gracias al país, gracias a ustedes, gracias a los jugadores y a toda la gente. Esa llama nunca se tiene que apagar. Tenemos que alimentarla para que el destino de Paraguay sea un destino de grandeza. Ojalá que entre todos podamos seguir haciendo cosas hermosas”.