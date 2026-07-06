La Albirroja regresó al país tras su histórica campaña en el Mundial 2026

La selección paraguaya de fútbol regresó al país minutos antes de las 06:00 de este lunes, luego de completar una campaña que volvió a ilusionar al fútbol nacional en el Mundial 2026, en Estados Unidos.

El plantel arribó al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, donde fue recibido por una multitud de aficionados que celebró el desempeño del equipo en la Copa del Mundo.

La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) habilitó el espigón presidencial para el arribo de la delegación. Los jugadores fueron recibidos con aplausos, banderas y cánticos, mientras familiares y simpatizantes aguardaban desde tempranas - algunas desde antes de la medianoche, según comentaron los presentes a ABC Color - para darles la bienvenida.

Varios de los hinchas más jóvenes expresaron su emoción por haber visto a la Albirroja en un Mundial por primera vez en su vida.

El presidente Santiago Peña también estuvo presente y recibió a los futbolistas y al cuerpo técnico albirrojo.

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Un recibimiento a la altura de una campaña histórica

Una importante multitud de hinchas, muchos con camisetas, banderas y otros distintivos albirrojos, esperaron durante horas en el espigón presidencial para saludar a los futbolistas y al cuerpo técnico encabezado por el argentino Gustavo Alfaro.

La espera estuvo acompañada por un show musical de una banda militar y por un espectáculo de danza tradicional paraguaya.

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La victoria ante Alemania quedó para la historia

La clasificación a los octavos de final, conseguida tras eliminar por penales el pasado lunes a la poderosa Alemania, cuatro veces campeona del mundo, quedó como uno de los capítulos más memorables del fútbol paraguayo en los últimos años.

Aunque la eliminación frente a Francia dejó un sabor amargo por la ilusión de seguir avanzando en el torneo, el balance deportivo es positivo. La selección no solo volvió a competir entre las mejores del planeta, sino que recuperó prestigio y renovó la confianza de una afición que durante años esperó un rendimiento de esta magnitud.