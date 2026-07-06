Ni el frío los frenó: Multitud fue a recibir a la Albirroja tras el Mundial 2026

Alrededor de las 5:00 de este lunes, hinchas de la selección paraguaya de fútbol comenzaron a ingresar al aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, en Luque, para aguardar el arribo de los integrantes de la Albirroja, que aterrizarán hoy en Paraguay luego de su participación en el Mundial 2026.

A pesar del intenso frío que se registra en Luque esta mañana, una gran cantidad de personas de todas las edades vistiendo camisetas albirrojas sobre o bajo sus abrigos, mostrando gran entusiasmo mientras se dirigían al espigón presidencial, habilitado por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil para el recibimiento.

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La espera fue amenizada por un espectáculo musical y de danza.

Muchos de los presentes afirmaron haber estado esperando en la zona del aeropuerto desde antes de la medianoche y expresaron su emoción por haber visto a Paraguay en un Mundial, muchos de ellos por primera vez en sus vidas.

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Está previsto que el avión que trae a los atletas y al cuerpo técnico de la selección paraguaya aterrice en el aeropuerto Silvio Pettirossi alrededor de las 6:10, tras un viaje de nueve horas directo desde Philadelphia, Pennsylvania, donde la Albirroja fue eliminada del Mundial por Francia, el pasado sábado.

Digno regreso de la Albirroja al Mundial

La selección paraguaya de fútbol regresó a una Copa del Mundo por primera vez en 16 años y cerró su participación llegando a octavos de final.

En el proceso, los dirigidos por el entrenador argentino Gustavo Alfaro hicieron historia el pasado lunes derrotando por penales y eliminando del torneo a la selección de Alemania, cuatro veces campeona del mundo.