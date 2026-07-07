A La Gran 7-30
07 de julio de 2026 a la - 13:34

AUDIO: Celeste vs. Mbappé: senadora habla de “plan perverso” de la FIFA y ataca a Harrison y Alejandro Domínguez

Celeste Amarilla, con cabello largo y lacio, ofrece declaraciones rodeada de periodistas con micrófonos, en un ambiente formal.
La senadora Celeste Amarilla en conferencia de prensa luego de la polémica desatada con el futbolista francés Kylian MbappéABC TV