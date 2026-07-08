A La Gran 7-30
08 de julio de 2026 a la - 13:18

AUDIO: Bombero paraguayo colabora en las labores de rescate en Venezuela

Jeferson Navarro, bombero, sonríe en uniforme con fondo una serranía
Jeferson Navarro es bombero y concejal municipal de la localidad de Naranjal (Alto Paraná)Facebook