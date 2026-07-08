A La Gran 7-30
08 de julio de 2026 a la - 13:15

AUDIO: Caacupé: bomberos controlaron incendio en local de equipos para vehículos

Bomberos Azules controlaron incendio de gran magnitud en Caacupé.
Bomberos Azules controlaron incendio de gran magnitud en Caacupé.Faustina Agüero